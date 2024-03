Saalfeld. Zwei im selben Jahr geborene Mediziner aus Hamburg und Prag verstärken jetzt das Team der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie

Sie sind im selben Jahr geboren, haben fast zur selben Zeit in den Thüringen-Kliniken gestartet und sind nun am selben Tag zu Oberärzten ernannt worden: Dr. med. Jan-Christoph Gunßer und MUDr. Erik Kubica. Auf Empfehlung von Chefarzt Dr. med. Uwe Petereit ernannte Geschäftsführer Dr. med. Thomas Krönert die beiden neuen Oberärzte der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie.

Jan-Christoph Gunßer gehört seit 2016 zum Team der Thüringen-Kliniken. Er ließ sich in seiner Geburtsstadt Hamburg nach dem Abitur und dem Zivildienst zum Rettungssanitäter ausbilden und studierte anschließend in Jena Medizin. Seit zwei Jahren ist er Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Er besitzt außerdem die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin.

Ernennung durch Krankenhaus-Geschäftsführer

An der Karlsuniversität in Prag – der ältesten Universität Tschechiens und einer der ältesten Universitäten Europas – hat MUDr. Erik Kubica Medizin studiert, nachdem er sein Abitur in seiner Heimatstadt Komarno abgelegt hatte. Direkt nach seiner Approbation kam Erik Kubica nach Saalfeld, hier absolvierte er erfolgreich seine Weiterbildung, die er ebenso im Jahr 2022 als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie abschloss.