Königsee. Vom Garagensport zum Verein: Unterste Etage des alten Unterköditzer Kindergartens dient nun der weltweit immer beliebter werdenden Geselligkeit

Mit Corona 2020 fing alles an: Aus dem Reflex, die Langeweile während der Quarantänezeit zu vertreiben, wurde ein Hobby und aus dem Hobby wurde für sieben Freunde eine Leidenschaft: „Letztlich wurde die Garage zu klein und wir suchten einen Steeldartverein in unserer Nähe. Vergebens. So kam uns die Idee einen eigenen Verein zu gründen“, berichtet Vereinvorstand Christian Hercher.

Der Vereinsname stand schnell fest, die Bürokratie war abgeschlossenen und man wurde als eingetragener Verein „Die (Voll)Treffer“. Nun fehlte noch die geeignete Spielstätte. Dank der Unterstützung vom Förder- und Heimatverein Köditz wurde die unterste Etage des alten Kindergartens in Unterköditz zur Verfügung gestellt. „Das war erneut ein Volltreffer“, freut sich Christian Hercher. Nun hieß es „an das Werkzeug und los“. Alle mussten ihr Handwerkskönnen und einen Schuss Kreativität unter Beweis stellen. Aus eigenen finanziellen Mitteln schaffte es der jungen Verein, eine Spielstätte für den Ligabetrieb aufzubauen..

Dieser Tage war es endlich soweit und die Eröffnung war ein voller Erfolg. Christian Hercher findet, dass Zuwachs durchaus wünschenswert sei: „Habt ihr auch Lust auf Darts, dann schaut gern bei uns vorbei. Wir würden uns über neue Mitglieder freuen!“ Bedanken will sich der Verein bei der Stadtverwaltung Königsee, Gert Hertel, Rainer Kaufmann, bei zwei sondernden Firmen und alle Unterstützern. Und ein Anliegen haben die Darts-Freunde zum Schluss: „Die (Voll)treffer“ möchten ihr Mitglied Tom Ewers, der eine viermonatige Pause einlegen muss, herzlich grüßen.