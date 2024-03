Saalfeld/Rudolstadt. Ausblick auf Veranstaltungen am Wochenende: Neben den Events zum irischen Nationalfeiertag gibt es einen österlichen Vorgeschmack

Von wegen Märzwinter! Fast schon frühlingshafte Temperaturen, die in der Spitze jeweils zweistellige Plusgrade erreichen sollen, sind uns für das dritte Märzwochenende versprochen, das letzte vor Beginn des kalendarischen Frühlings. Damit ist das Wetter wie geschaffen für die Freiluftaktivitäten, von denen es am Wochenende einige auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gibt.

In den Saalleiten zwischen Spechtschmiede und Töpfersdorfer Teich findet am Sonnabend eine Baumpflanzaktion mit dem örtlichen Revierförster statt, in vielen Städten und Gemeinden werden die Osterbrunnen geschmückt und den St. Patrick‘s Day gibt es diesmal gleich im Doppelpack - in Rudolstadt am Freitag und Samstag, in Saalfeld bei einem Konzert am Sonntag.

1. Irisches Flair im Festzelt auf Rudolstadts Markt

Rudolstadt bereitet sich darauf vor, am Freitag und Sonnabend anlässlich des irischen Nationalfeiertages die grüne Flagge zu hissen und das Schloss grün zu beleuchten. Durch die Partnerschaft mit der irischen Stadt Letterkenny hat sich der St. Patrick‘s Day in Rudolstadt fest etabliert. In diesem Jahr wird das Fest wieder im Festzelt auf dem Marktplatz gefeiert.

„Freuen Sie sich auf mitreißende Live-Musik mit John Nelson & Band aus Irland und Nobody Knows aus Deutschland sowie Auftritte weiterer talentierter irischer Künstler und einer Delegation aus Letterkenny“, heißt es in der Einladung.

Das St. Patrick‘s Weekend 2024 in Rudolstadt biete die ideale Gelegenheit, gemeinsam mit Freunden und Gästen aus Irland zu feiern. Das Festzelt öffnet am Freitag um 18 Uhr und am Sonnabend schon zwei Stunden eher. Im Irish Pub, das vor dem Umzug in den Burgkeller steht, gibt es Guinness und mehr. Eine Afterparty im Vogue 2.0, der Bar im Cineplex Rudolstadt, beginnt am Samstag ab 23 Uhr.

2. Irische Folk-Band zu Gast im Meininger Hof

Die Fortsetzung des irischen Nationalfeiertages gibt es am Sonntag im Meininger Hof, wo ab 20 Uhr die irische Folk-Band Cara zu erleben ist. Angekündigt sind „märchenhafte Balladen um Liebe und Verrat, um Zauberkraft, um Sehnsucht und Rache“, die sich abwechseln mit den typischen temperamentvollen Tanzmelodien, wie sie bis heute in den Pubs Irlands gespielt werden.

Seit 21 Jahren tourt die Band durch Deutschland und die Welt und spielt neben den traditionellen auch eigene moderne Songs und Tunes. Sieben Tourneen führten sie allein in die USA. Bereits zweimal wurden Cara mit dem Irish Music Award ausgezeichnet. Auf der St. Patrick’s Day Tournee im März 2024 werden sie durch den irischen Perkussionist Cormac Byrne komplettiert.

3. Osterbaumfest im Bürgerpark in Schwarza-Nord

Der Bürgerpark Kopernikus in Schwarza-Nord läutet mit dem traditionellen Osterbaumfest am Sonnabend um 15 Uhr die Frühlingszeit ein. In diesem Jahr wurde der Termin um eine Woche vorverlegt, um allen Teilnehmenden mehr Zeit zu geben, die bunte Pracht des geschmückten Kirschbaums zu genießen. Die Unterstützung der Gemeinschaft ist gefragt, um den Kirschbaum mit zahlreichen bunten Ostereiern zu schmücken. Jeder ist eingeladen, eigene Ostereier mitzubringen und das festliche Ambiente zu bereichern. Zudem bietet der Park ideale Bedingungen, um mit Kindern Osternester oder andere Überraschungen zu suchen.

Das fröhliche Ritual des Baumschmückens wird von einem kleinen Fest begleitet, das ein beheiztes Zelt, gute Versorgung, eine Hüpfburg, Knüppelkuchen und musikalische Umrahmung durch die Männerchöre „Otto Hartung“ aus Rudolstadt und dem Männergesangverein „Liedertafel“ Pößneck unter der Gesamtleitung der erfahrenen Chorleiterin Ilse Greiner beinhaltet.

4. „Virtuosentreffen“ im Sinfoniekonzert in Saalfeld

Pantscho Wladigerows „Bulgarische Suite“ op. 21 (1927), sein 3. Klavierkonzert op. 31 (1937) und Robert Schumanns 1. Sinfonie B-Dur op. 38 (1841) erklingen am Freitag und Sonnabend, jeweils ab 19.30 Uhr, im Meininger Hof in Saalfeld, wenn die Thüringer Symphoniker zum 6. Sinfoniekonzert der laufenden Spielzeit unter dem Motto „Virtuosentreffen“ einladen. Als Solisten konnte man den international gefragten Pianisten und Gewinner zahlreicher Preise, Ludmil Angelov, gewinnen. Mit CD-Einspielungen von Wladigerow zum Fachmann für dessen Musik avanciert, wird Nayden Todorov das Konzert leiten.

5. Schiller auf sächsisch im Herzen Thüringens

Das Schillerhaus Rudolstadt lädt zu einer außergewöhnlichen Veranstaltung am Sonntag um 15 Uhr ein. Unter dem Motto „Zum Schwure räcken se de Hände, daß bald de Dirannei zu Ende“, präsentiert das Leipziger Schillervereinstheater eine humorvolle Hommage an den deutschen Klassiker Friedrich Schiller – diesmal auf sächsisch.

Friedrich Schiller, bekannt für seinen schwäbischen Hintergrund, erfährt eine charmante Transformation durch die Leipziger Mundartdichterin Lene Vogt. Mit einer unvergleichlich humorvollen Art hat sie Schillers Werke in die sächsische Mundart übertragen und ihnen damit eine neue Unsterblichkeit verliehen. Die Zuschauer dürfen sich auf eine flotte Inszenierung von Schillers „Tell“ freuen, neben weiteren Perlen der sächsischen „Dischtgunst“, von „Erlgeenich“ bis „Mädchen aus dr Främde“.

Karten für diese besondere Aufführung sind direkt im Schillerhaus erhältlich. Interessierte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03672-486470 voranzumelden, um sich ihren Platz zu sichern.