Saalfeld. Workshop der Nutzer als erster Schritt zur Sanierung geplant

Der Skatepark des städtischen Sport- und Freizeitplatzes Eckardtsanger wird in die Kur genommen. Als erster Schritt der Sanierung soll am 23. März 2024 ab 9:00 Uhr mit einem Workshop der Nutzer begonnen werden. An diesem Tag sind alle Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern eingeladen, mitzuhelfen. Der Skatepark wird vom Herbstlaub befreit und der schadhafte Belag der Halfpipe abgebaut. Es wird darum gebeten, dass die Helfer Laubbesen und Akkuschrauber mitbringen.

In den nachfolgenden Wochen werden mit Hilfe von einheimischen Firmen die baulichen Mängel behoben und die Anlagen mit neuem Belag versehen. Während der Bauzeit ist die Skateanlage gesperrt. Erst dann kann die Stadt Saalfeld/Saale die Anlage wieder verkehrssicher zur Verfügung stellen. Die Nutzungsfreigabe ist für Juni 2024 geplant.

Die Skateanlage wird seit Jahren intensiv genutzt. Bauliche Mängel wurden Ende 2023 sichtbar. Bevor eine Weiternutzung möglich wird, ist eine Sanierung notwendig. Das ergab eine Begehung vor Ort mit allen Beteiligten sowie Bürgermeister Dr. Steffen Kania. Die Beteiligten sind Kinder und Jugendliche, der Klubhaus e.V., die mobile Jugendarbeit, die Stadtverwaltung Saalfeld/Saale und einheimische Handwerksbetriebe.

Der städtische Sport- und Freizeitplatz Eckardtsanger, in Saalfeld/Saale als „Ecki“ bekannt, ist eine multifunktionale Sport- und Freizeitanlage mit einer Skaterbahn, einem Kegelbahngebäude, einem Kleinspielfeld für Ballsportarten, legalen Graffitiwänden für junge Graffitikünstler und einem Familienspielplatz. Die Sport- und Freizeitanlage ist durch umfassendes Engagement der Jugendlichen, Eltern, des Vereinssports, der Mobilen Jugendarbeit und der Stadt Saalfeld/Saale in den letzten 30 Jahren entstanden und immer wieder weiterentwickelt worden. Als wichtige identitätstragende Lokalität sowohl für den Vereins- und Breitensport, besonders im Nachwuchsbereich, ist der „Ecki“ ein einzigartiger Ort für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, an dem sie mitbestimmen, gestalten und ihre Ideen selbst umsetzen können. Das soziale Engagement und die Verantwortungsübernahme durch Kinder und Jugendliche und zum Teil auch deren Eltern sowie einheimische Firmen ist bemerkenswert. Im Selbstbau und in der Pflege der Anlage sind seit Jahren hunderte Arbeitsstunden geleistet und Spendengelder dafür eingeworben worden.