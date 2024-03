Besuch in der Galerie der Kunstwerkstatt in der Stiftsgasse in Rudolstadt: Stephanie Schiml (links), Personalleiterin im Siemens-Werk Rudolstadt, und Kunstwerkstatt-Leiterin Karien Vervoort mit einer der Arbeiten, die jetzt dank der neuen Bilderrahmen viel besser in Szene gesetzt werden können. © Heike Enzian | Heike Enzian