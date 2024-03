Rudolstadt. Nächsten Freitag ist Premiere für „Mein Körper ist zu lang“: Stück über einen grinsenden Charmeur mit wüstentrockenem Humor

An Franz Kafka kommt in diesem Jahr niemand vorbei: Am 3. Juni jährt sich der Todestag des Autors zum 100. Mal. 2024 ist „Kafka-Jahr“. Auch das Theater Rudolstadt bringt den großen Schriftsteller der Moderne auf die Bühne, aber nicht einen seiner Romane wie „Das Schloss“ oder „Der Prozess“, sondern mit „Mein Körper ist zu lang“ den komischen Kafka. Der Abend hat am 22. März im Schminkkasten Premiere. Das geht aus einer Mitteilung der Bühne hervor.

Kafka und Humor? Schließt sich das nicht aus? Darauf hatte der düstere Dichter aus Prag selbst eine Antwort: „Ich kann auch lachen, Felice, zweifle nicht daran, ich bin sogar als großer Lacher bekannt“, schrieb Kafka 1913 seiner Dauerverlobten. Er sah sich als grinsender Charmeur mit wüstentrockenem Humor, der seine Geschichten über rätselhafte Bedrohungen und dunkle Mächte nur halb so ernst nahm wie die Leser.

Michael Kliefert führt Regie in dem Stück

Für „Mein Körper ist zu lang“ hat Regisseur Michael Kliefert weniger bekannte Texte, Briefe und Aufzeichnungen ausgewählt, die das Klischee des einsamen Dichters widerlegen. Ob Turnübungen, Liebeschaos oder Tierphantasien – Franz Kafka ritt auf der Suche nach den Herrlichkeiten des Lebens zuweilen ein sonderbarer Schalk. Das Publikum erwartet ein kurzweiliger Theaterabend, dargeboten von den Schauspielern Kathrin Horodynski, Klaudia Raabe und Jochen Ganser.

Mit Lust am verqueren Denken und Freude an Wortwitz und Pointe tauchen sie in Kafkas Welt ein. Im Bühnenbild, entworfen von Ausstattungsleiter Ronald Winter, darf eines nicht fehlen: der Rabenvogel. Denn der Familienname des Dichters bedeutet im Tschechischen „Dohle“. Kafka hätte bestimmt seine Freude an der Aufführung: „An und für sich ist uns das Lachen immer nah; trotz allem Jammer unseres Lebens ist ein leises Lachen bei uns gewissermaßen immer zu Hause.“

Die Premiere am 22. März ist ausverkauft. Karten für die nächsten Vorstellungen am 24. März, um 18 Uhr und am 5. April, um 20 Uhr, jeweils im Schminkkasten, gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters, telefonisch unter 03672/4501000 und auf der Website www.theater-rudolstadt.de.