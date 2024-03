Rudolstadt/Saalfeld. Zwei Wochen vor dem Fest werden Osterbräuche in vielen Städten und Gemeinden im Kreis Saalfeld-Rudolstadt gepflegt

Nicht nur im Schlosspark in Saalfeld begann am Sonnabend das Anschmücken des Ostereierbaumes, im ganzen Landkreis werden zwei Wochen vor dem Fest Osterbrunnen und Bäumchen geschmückt oder andere Traditionen gepflegt. Im Bürgerpark Kopernikus im Rudolstädter Ortsteil Schwarza-Nord verband man das Schmücken eines kleinen Kirschbaums am Sonnabend Nachmittag gleich mit einem Osterbaumfest.

Rund 400 bunte Ostereier zieren seit Sonnabend den kleinen Kirschbaum im Bürgerpark Kopernikus in Rudolstadt-Schwarza-Nord. Das Osterbaumfest war von wechselhaftem Wetter beeinflusst. © Funkemedien | Thomas Spanier

Bei wechselhaftem Schauerwetter fanden sich ein paar dutzend Leute auf dem Gelände am Kopernikusweg ein, um gemeinsam das Ritual zu feiern. „Immerhin rund 400 Eier hängen jetzt an dem Bäumchen“, sagte Quartiermanager Ralf Appenfeller und freute sich über die gute Resonanz. Viele der kleinen und großen Besucher brachten ihre bunt bemalten Eier selbst mit und hängten sie an den Baum im Bürgerpark.

Im Zelt sorgten im Anschluss der Männerchor „Otto Hartung“ aus Rudolstadt und der Männergesangsverein „Liedertafel“ Pößneck unter der Gesamtleitung von Ilse Greiner für gute Laune und musikalische Unterhaltung.