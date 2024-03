Saalfeld. Das Landratsamt informiert über Bedingungen, Hintergründe und Möglichkeiten

Welche Kinder Pflegeeltern brauchen, warum sie Pflegeeltern brauchen, was diese wiederum mitbringen müssen und welche Aufgaben Pflegeeltern haben: All diese Fragen wurden am Freitagnachmittag im Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt beantwortet. Mehr als ein halbes Dutzend Menschen aus dem Landkreis zeigten Interesse daran und stellten ihre Fragen zu diesem recht umfangreichen Thema.

Wie komplex es ist, zeigte sich gleich zu Beginn, als die beiden Mitarbeiterinnen Beate Meinfelder und Josephine Opitz, Ansprechpartnerinnen des Pflegekinderwesens des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, das Feld aufrollten. Zu ihren Aufgaben zählt die Vermittlung und Beratung von Pflegeverhältnissen. Zuvor steht die Suche nach geeigneten Pflegefamilien, deren Schulung und Prüfung im Fokus. Die Teilnehmer hörten sich die Unterschiede an, die unter anderem Vollzeitpflege, Bereitschaftspflege, Sonderpflege oder auch Verwandtenpflege mit sich bringen.

Ebenso hörten sie, warum manche Kinder aus ihren Familien genommen werden. „Die Gründe sind vielfältig“, sagt Beate Meinfelder. Sie und ihre Kollegin kennen die Probleme: Überlastung der Eltern, psychische Erkrankungen, Trennung der Eltern, finanzielle Probleme oder auch Suchterkrankungen der Eltern schaden dem Kind.

Bei aller Bereitschaft zur Hilfe werden die Teilnehmer auch ungeschönt auf alle Facetten vorbereitet. Der Kontakt zur Herkunftsfamilie muss beispielsweise bestehen bleiben“- „Sie müssen die Personen so akzeptieren, wie sie sind“, nennen die Mitarbeiterinnen Beispiele. Der familiäre Bund soll keinen Schaden nehmen, „man bekommt zwar das Kind aus der Familie, aber nicht die Familie aus dem Kind.“

Wie es aussehen kann, wenn eine Familie, ein Paar oder ein Alleinstehender ein Kind aufnimmt, beschreiben die Mitarbeiterinnen an einem fiktiven, aber üblichen Beispiel: Die kleine Maja kommt in eine neue Familie, weil sie ihrer eigenen entzogen werden musste. Am Anfang ist sie vielleicht tiefenentspannt, es läuft harmonisch. Nach dieser Anpassungsphase zeichnen die Mitarbeiterinnen die Phase der Konfliktwiederholung, weil Maja sich anders nicht auszudrücken weiß. „Wie reagieren sie darauf? Schicken sie mich jetzt auch weg?“, könnten Gedanken der Kleinen sein. Es kann sein, dass Maja wieder einpullert, Essen hortet, schreit oder Wutausbrüche bekommt. „Wenn die Pflegeeltern diese Phase überwunden haben, haben sie es geschafft.“ Es sei nicht unüblich, dass Kinder dann ihre verpassten Entwicklungsphasen nachholen, erklären die beiden Frauen und weitere Fragen werden geklärt.

Der Bedarf sei aktuell sehr hoch, vier Kinder sind derzeit in der Warteschlange, insgesamt hat der Landkreis 110 Pflegekinder.