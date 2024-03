Saalfeld. Kunstverein und Feengrotten mit Kreativwettbewerb

Am kommenden Sonnabend öffnet das Saalfelder Feenweltchen wieder seine Pforten. Auch in diesem Jahr finden die Gäste hier einen einzigartigen Ort, um eine schöne Zeit verbringen und Besonderes zu erleben. Die Fee Rosalie hat sich gemeinsam mit dem Kunstverein Saalfeld und der Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH bis dahin etwas ganz besonders ausgedacht und ruft zum großen Kreativwettbewerb auf. Es dreht sich alles um das Thema „magische Wesen wie Feen, Zwerge und Hexen“.

Beste Werke werden zum Feenfest ausgestellt

Egal ob Malbilder, Zeichnungen, Modelliertes oder Gebasteltes - der Kreativität und Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Kreative Köpfe zwischen 6 und 10 sowie 11 und 14 Jahren können beim großen Kreativwettbewerb teilnehmen. Das Kunstwerk kann persönlich oder postalisch mit Vor- und Nachnamen, Alter, Adresse sowie Telefonnummer in der Tourist-Information Saalfeld, Markt 6, 07318 Saalfeld abgeben werden. Eine Jury wählt aus den originellsten Einsendungen aus. Auf die Gewinner warten tolle Preise. Die Werke werden im Schloss Saalfeld, zum Feenfest am 15. und 16. Juni 2024 und in der Stadt Saalfeld ausgestellt. Einsendeschluss ist der 15. April.

