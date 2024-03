Saalfeld. Dominique Lattich über eine Idee, die ganze Generationen beeinflusst

Als Volker Kraft damals damit begann, die Ostereier auszublasen, damit seine Familie sie gestalten und in den Garten hängen können, tat er das, damit seine Kinder dieselbe Freude erfahren können, die er schon als Kind hatte. Stellen Sie sich einmal vor, seine Eltern hätten damals nicht mit dieser Familientradition begonnen. Und woher hatten sie es? Erlebten sie es vielleicht auch schon in ihrer Kindheit? Ohne eine anfängliche Idee gäbe es heute wahrscheinlich diesen wunderschönen Saalfelder Ostereierbaum nicht, es gäbe keinen Freundeskreis und kein Fest am Wochenende, das Kinderaugen leuchten lassen wird. Wie weit reicht diese Tradition in Wirklichkeit zurück?

Der Ostereierbaum ist ein Zeichen dieser blühenden Zeit geworden, die auch auf die österliche Freude aufmerksam macht und auch die Bedeutung von Ostern wieder mehr in den Mittelpunkt rückt. Umrandet von der Blütenpracht, die das Stadtbild nach und nach schmückt, geht einem bei diesem Anblick doch die Sonne im Herzen wieder etwas auf.