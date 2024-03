Saalfeld. Zwei Busreisen zum Tag des Thüringer Porzellans am 6. und 7. April

Die Vereine Thüringer Porzellanstraße, Heimatgenuss Mitteldeutschland und die Altenburger Originale organisieren erstmalig gemeinsam einen Porzellanbus, der auf eine kulinarische Entdeckungsreise zu Manufakturen in Thüringen einlädt. Am 6. und 7. April finden begleitend zum Tag des Thüringer Porzellans zwei Tages-Bustouren rund um die Porzellanorte statt. Beteiligt sind auch die Stadt Rudolstadt, der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und das Busunternehmen Kombus. Die an beiden Tagen besuchten fünf Porzellanmanufakturen und Künstler sowie vier Museen werden bei den zwei Bustouren ergänzt mit fünf kulinarischen Highlights.

Porzellandesignerin und Genussexpertin Christine Klauder wird zu der Tour am 6. April von Christine Büring von den Altenburger Originalen sowie als virtueller Schlossgeist von Autor Christian Hill begleitet. Zur Tour am 7. April wird Christine Klauder begleitet vom Porzellanexperten Jens Walter.

Start- und Endpunkte der Touren sind Saalfeld, Rudolstadt und Jena. Die Porzellanbus-Karten zum Preis von 79 Euro sind über den Ticketshop Thüringen in den Thüringer Presseshops und Touristinfos in ganz Thüringen erwerbbar. Alle Infos und sowie die direkten Links zu den Onlinebuchungen der Porzellanbusreisen und Schmecktour findet man gebündelt unter www.heimatgenuss.org

Porzellinerin Regina Kästner mit einem ungebrannten und einem fertigestellten Porzellanpapagei in der Wagner & Apel Porzellanmanufaktur in Lippelsdorf. © Andreas Abendroth | Andreas Abendroth

Die erste Bustour unter dem Motto „Tischkultur mit Heimatgenuss“ startet am 6. April um 7 Uhr in Saalfeld, führt über Rudolstadt und Jena zur Leuchtenburg, wo es eine Führung gibt mit anschließendem kleinem Frühstück in der Porzellanlounge. Es folgen Rundgang in der Porzellanmanufaktur Reichenbach, ein Mittagessen im historischen Gasthof „Zur Kanone“ in Tautenheim, der Besuch im Jugendstil-Museum in Eisenberg und Spaziergang zum Eisenberger Schloss oder Art DECO Museum mit historischem Jäger-Porzellan. An den Dornburger Schlössern werfen die Teilnehmer einen Blick in die Gärten mit dem virtuellen Schlossgeist, dazu gibt es eine Verkostung von Pralinés. Gegen 18 Uhr Ankunft in Jena und optional Abendessen auf Selbstzahlerbasis mit gemütlichem Ausklang und Austausch, ab 20 Uhr Rückfahrt nach Rudolstadt und Saalfeld.

Die zweite Tour unter dem Motto „Herz des Thüringer Porzellans“ beginnt am 7. April um 8 Uhr in Jena, führt über Rudolstadt und Saalfeld nach Lippelsdorf zum Besuch der Porzellanmanufaktur Wagner & Apel mit Führung und kleinem Imbiss, dann ins Porzellanateliers von Kati Zorn und zum Mittagessen im Restaurant Waldfrieden Meuselbach auf Selbstzahlerbasis. Es folgen der Besuch der Gläsernen Manufaktur Aelteste Volkstädter Porzellanmanufaktur mit Führung und Kaffeepause, der Besuch der Porzellan-Sonderausstellung auf der Heidecksburg mit Führung und ab 18 Uhr ein Porzellan-Gourmetmenü im Scala-Restaurant im Jentowerturm Jena. Ab 20.30 Uhr Rückfahrt nach Saalfeld und Rudolstadt.