Rudolstadt. Ein Blick auf Termine der nächsten Tage

Stadtrat tagt in Rudolstadt

Der Stadtrat Rudolstadt kommt am Donnerstag, dem 21. März, um 17 Uhr im Rathaussaal zu seiner nächsten Sitzung zusammen, diesmal mit einer sehr übersichtlichen Tagesordnung. Ein Thema im öffentlichen Teil sind die Pläne für ein neues Wohngebiet bei Mörla. Hier steht der Beschluss zur Änderung des Verfahrens und des Gestaltungsbereiches sowie zur Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung in diesem Verfahren an. Wie immer haben Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt zu Beginn der Sitzung die Möglichkeit, Anfragen an den Bürgermeister und die Verwaltung zu richten.

Dokfilmzeit im Kino der Saalgärten

Am Freitag, dem 22. März, 20 Uhr wird im Kino der Saalgärten der Dokumentarfilm „Schalom neues Deutschland – Juden in der DDR“ von dem aus Saalfeld stammenden Filmemacher Tom Franke gezeigt.

Das ambivalente Verhältnis zwischen den ostdeutschen Juden und dem Staat DDR zeigt die Dokumentation durch die persönlichen Erfahrungen jüdischer DDR-Bürger auf. Salomea Genin, die als junge Kommunistin mit vielen Illusionen in die DDR kam, hoffte auch durch die Arbeit in der jüdischen Gemeinde etwas ändern zu können. Auch für den Schriftsteller und Journalisten Walter Kaufmann war die DDR Wahlheimat. Er findet erst spät zu seinen jüdischen Wurzeln zurück. Werner Lappe aus Dresden kommt mit seinen Eltern aus dem englischen Exil in die DDR. Er fühlt sich als sogenannter „Drei-Tages-Jude“, der nur zu den großen jüdischen Feiertagen in die Synagoge geht. Aber die jüdische Tradition war ihm immer wichtig. Der Rocksänger Andre Herzberg spürte die Zerrissenheit der Mutter, wenn sie sich zwischen der kommunistischen Überzeugung und der jüdischen Religion entscheiden sollte. Für ihn wurde die jüdische Identität nach der friedlichen Revolution 1989 ein neuer Anker.

Im Anschluss an den Film gibt es ein Gespräch mit dem Regisseur Tom Franke.

Stammtisch Politik

Der Seniorenbeirat der Stadt Rudolstadt und der Diakonieverein Rudolstadt laden am Donnerstag, dem 21. März, um 14.30 Uhr herzlich ein zum Stammtisch Politik. Hiermit wird eine Plattform angeboten Fragen zu stellen und sich auszutauschen. Das Thema des ersten Stammtischs wird sein: „Die Arbeit im Stadtrat Rudolstadt und der Blick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen“. Veranstaltungsort ist die Begegnungsstätte der Generationen „Herberge zur Heimat“, Strumpfgasse 3 (barrierefreier Zugang über Freiligrathstraße 6), Rudolstadt nähe Marktplatz.



Fragen rund um die Politische Entwicklung, besonders auch im Blick auf die bevorstehenden Wahlen in 2024, stellen sich in der ersten Runde des Stammtischs folgende Referenten: Herbert Wirkner (CDU), Hannelies Schrodetzki (Die Linke) und Kurt Ihm (Bürger für Rudolstadt). Eintritt: Spendenbasis