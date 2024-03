Rudolstadt. Gründonnerstag bekommen Songs „Fleisch und Rippen“

„Das Lied hat Fleisch und Rippen.“ (Heinrich Heine) - Dieses Zitat verwendet die Band „Sushi Massaker“ gerne als Antwort, wenn sie auf die Bedeutung ihres Bandnamens angesprochen werden. So kündigen die Bandmitglieder an: „Rock‘n Roll - Rohkost live in Concert“, die es am Gründonnerstag, 28. März, ab 19.30 Uhr, in der Volkskantina in Rudolstadt/Volkstedt, Breitscheidstraße 128, zu hören geben soll.

„Mit Thomas Semper am Schlagzeug, Michael Semper am Bass und Johannes Geißer an Gitarre und Gesang wird es garantiert laut und schön“, heißt es weiter. In diesem Sinne wünschen die drei Musiker: „Mahlzeit und guten Appetit!“