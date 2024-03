Rudolstadt. Zahlreiche Feuerwehren wurde am Gründonnerstag durch die Leitstelle in ein Gewerbegebiet in der Oststraße alarmiert

Viel Lärm um wenig: Zahlreiche Feuerwehren aus Rudolstadt, den Ortsteilen und umliegenden Orten wurden am Donnerstagabend zu einem vermeintlichen „Großbrand“ nach Rudolstadt geschickt, so das Alarmstichwort der Leitstelle in Jena, die die Meldung um 18.10 Uhr absetzte. Mit Blaulicht eilten die Fahrzeuge zum Einsatzort im Gewerbegebiet in der Oststraße.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es sich um ein ansehnliches Lagerfeuer auf dem Gelände einer Firma handelte. Die eingesetzten Feuerwehrleute konnten wieder abrücken und den restlichen Abend des Gründonnerstags genießen.

