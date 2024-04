Saalfeld. Nahverkehrsunternehmen führt zum neuen Monat wieder den guten alten Schaffnerstand ein. Worauf sind Sie am Ostermontag hereingefallen?

April, April! Wurden Sie heute auch schon mit einem mehr oder weniger geschmackvollen Scherz aufs Kreuz gelegt? Der erste Tag des vierten Monats ist traditionell dazu angetan, seine Mitmenschen ein bisschen zu veralbern. Je absurder, desto besser.

Das regionale Nahverkehrsunternehmen KomBus, das mit mehr als 200 Bussen und 430 Mitarbeitenden im Südosten des Freistaates Thüringen unterwegs ist, hat am Ostermontag auf seiner Facebookseite eine charmante Neuheit angekündigt. „Ab sofort führen wir in unseren Bussen wieder unser zu DDR-Zeiten bewährtes Schaffnersystem ein“, heißt es dort. Beim Einsteigen in den Bus warte von nun an ein kleiner Stand mit Schaffner auf die Fahrgäste. Dort könne man Tickets kaufen und entwerten lassen. Das entlaste die Busfahrerinnen und Busfahrer.

Eine Frage bleibt: Sind die Bockwürste vegan?

„Als neues zusätzliches Goodie könnt ihr künftig auch in unseren Bussen Snacks und Getränke erwerben. Unser erfahrener Bockwurst-Experte René wird euch mit leckeren Bockwürsten, Senf und Brötchen versorgen. Und den Durst könnt ihr mit einer Auswahl an Getränken löschen“, schreibt das Marketingteam von KomBus. Komme das Essensangebot gut an, werde man es Stück für Stück erweitern und auch weitere Snacks wie Schokoriegel oder Chips anbieten.

Natürlich haben die Leser den Aprilscherz sofort erkannt. Einer hat zu der nagelneuen Offerte allerdings noch ein paar ergänzende Fragen: „Sind die Bockwürste vegan? Sind die Bockwürste von Holzböcken aus Freilandhaltung?

Kann ich die Getränke und die Bockwürste auch mit meinem Deutschlandticket bezahlen?“

Weitere Hinweise zu Aprilscherzen sind willkommen

Wenn Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, heute weitere Aprilscherze im Netz oder im richtigen Leben begegnet sind, lassen Sie es uns gerne wissen! Wir tragen hier die besten Aktionen in Saalfeld-Rudolstadt zusammen.

Hinweise bitte per Mail an saalfeld@funkemedien.de oder auf der Facebookseite der OTZ Saalfeld-Rudolstadt.

