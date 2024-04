Saalfeld/Rudolstadt. Neben dem Tag des Porzellans gibt es noch ein paar spezielle Angebote. Beim Saaleputz kann man sogar selbst aktiv werden.

Warm soll es werden, das erste Wochenende im April; wie geschaffen also für ein paar Aktivitäten im Freien. Der Tag des Porzellans, zu dessen Kernland sich Saalfeld-Rudolstadt zählen darf, ist schon vielfach beworben worden. Trotzdem gibt es noch freie Plätze für Kurzentschlossene, die mit dem Sonderbus am Sonnabend und Sonntag auf Tour gehen wollen.

Auch die Stadthalle Bad Blankenburg lädt nach der rauschenden Eselsnacht mit 1800 Gästen zu Ostern schon wieder zu zwei Veranstaltungen ein: Am Sonnabend ist hier die Abschiedstournee von Marianne & Michael unter dem Motto „Könige der Volksmusik“ zu Gast, am Sonntag gibt es mit Starlights eine Reise in die Welt des Musicals.

Musik gibt es außerdem schon am Freitag im Schillerhaus Rudolstadt oder in der Kleinen Bühne Saalfeld. Wir möchten aber auf ein paar besondere Veranstaltungen hinweisen, die nicht jede Woche im Programm sind.

Dampftouren drei Tage ab und nach Saalfeld

Das private Bahnunternehmen Wedler Franz Logistik (WFL) GmbH & Co. KG organisiert vier Volldampftouren nach und in Thüringen. Im Mittelpunkt steht dabei die 90 Jahre alte Schnellzugdampflok 03 2155. Gegen 19 Uhr am Freitag soll der erste Zug die Feengrottenstadt erreichen. Von hier geht es am Sonnabend auf die Tour Saalfeld – Arnstadt – Erfurt – Weimar – Göschwitz – Saalfeld sowie Saalfeld – Triptis – Gera - Triptis – Saalfeld, am Sonntag je einmal nach Gera und Berlin. Ein Teil der Dampfzugfahrten ist bereits ausverkauft.

Die Dampflokomotiven der Baureihe 03 waren Einheits-Schnellzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn und wurden zwischen 1930 und 1938 als Schnellzuglokomotiven für Strecken gebaut, die nur für Radsatzlasten bis 18 Tonnen geeignet waren.

Mit Volldampf nach Saalfeld: Die Dampflok 03 2155 kommt am Freitag mit einem Sonderzug nach Saalfeld. © WFL | WFL

Die im Saaletal eingesetzte Lok 03 2155-4 wiegt 175 Tonnen und kann Geschwindigkeiten bis 130 km/h erreichen. Die Motorleistung beträgt 1980 PS. An Bord hat sie einen Kohlevorrat von bis zu zehn Tonnen und einen Wasservorrat von 34 Kubikmetern. Für den Transport der Fahrgäste eingesetzt werden Reisezugwagen aus dem Fundus des Potsdamer Unternehmens, die einst für die Deutsche Reichsbahn unterwegs waren. Es gibt eine Reiseleitung und einen Bistrowagen mit ausgewählten Snacks und Getränken.

Scheunen-Flohmarkt in der Domäne Groschwitz

Die Tische sind schon aufgebaut und bestückt: Am Freitag und Sonnabend gibt es jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Domäne des Rudolstädter Ortsteils Groschwitz wieder den beliebten Scheunen-Flohmarkt.

Suchen, Stöbern und Finden sind angesagt. In der Festscheune kann man jeweils zu Mittag essen.

Saaleputz mit Outdoorfirmen und vielen Helfern

Wer sich körperlich betätigen und dabei noch etwas für die Umwelt tun will, ist beim Saaleputz am Sonnabend nordwestlich von Rudolstadt willkommen. Gegen 8.30 Uhr treffen sich die Helfer am Flößereimuseum in Uhlstädt. Ein Teil der Truppe wird unter Regie der Outdoorfirma „Komma raus!“ und der touristischen Saaleflößerei den Flussabschnitt von Unterhasel bis Uhlstädt unter die Lupe nehmen, „Abenteuer in Thüringen“ schließt sich flussabwärts an.

„Wir wollen das Saaleufer vom Wasser und vom Land aus von Unrat befreien“, sagt Tom Greiner-Perth, der u.a. den Campingplatz in Uhlstädt und den Bogenschießparcours Rückersdorf betreibt. Rund 50 Freiwillige haben sich bereits angemeldet, weitere Helfer sind willkommen.

Apfelbäume veredeln: Vorführung in Schloßkulm

Am Sonnabend in der Zeit von 9 bis 12 Uhr führt der Obstexperte Hans-Jürgen Mortag im Uhlstädt-Kirchhaseler Ortsteil Schloßkulm eine Veredlungsvorführung durch. Treffpunkt ist der Dorfplatz des Ortes.

„Anschauungsmaterial wird gestellt, sie sollten lediglich eine Baumschere und ein entsprechendes Messer mitbringen“, kündigt der Rottenbacher an. Anmelden kann man sich gerne unter Telefon 0151/25979169 oder Email: mortag-hans-juergen@t-online.de.

Erster Villenspaziergang des Jahres durch Rudolstadt

Am Sonnabend lädt Astrid von Killisch-Horn um 14 Uhr zum ersten Villenspaziergang in diesem Jahr durch Rudolstadt ein. Treffpunkt ist diesmal vor der Lutherkirche.

Wieder geht es auf Entdeckungsreise durch die reiche Geschichte der Stadt und ihrer Menschen. Die Villenkultur Deutschlands ist direkt verknüpft mit der Gründerzeit, jener Zeit, in der die kreativen Geister endlich unabhängig von Stand und Herkunft ihr Können und ihre Ideen entfalten konnten.

In Rudolstadt entstanden in den Jahren von 1830 bis 1912 rund 180 prächtige Villen in zum Teil parkähnlichen Gärten. Zunächst waren die Bauherren dem fürstlichen Hof nahestehende Adelige, dann zunehmend Fabrikanten, Gewerbetreibende und sogar Kaufleute aus Übersee, die hier ihre Wohnstatt in Deutschland hatten.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: