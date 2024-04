Paulinzella. Entdeckerrucksack für Kinder als neues Angebot des Museums seit April. Die ersten Besucher aus Saalfeld waren am Donnerstag begeistert.

Kindergruppen und Familien können ab April das Areal von Kloster Paulinzella mit einem Entdeckerrucksack erkunden. Das Angebot „Abenteuer im Kloster Paulinzella“ ist im Rahmen des Programms SchlösserWelt Digital&Original der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) entstanden, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Es umfasst laut einer Mitteilung der Stiftung einen mit verschiedenen Utensilien gefüllten Rucksack und eine Entdeckerkarte.

Begleitfigur des Rundgangs ist die Geister-Eule Pauline, die vom Mittelalter erzählt, als in Paulinzella noch Mönche und Nonnen lebten. „Um die verschwundene Seite ihres Lieblingsbuchs wiederzufinden, muss sie gemeinsam mit abenteuerlustigen Kindern einige Aufgaben meistern und in der Zeit zurückreisen“, erklärt Gordian Engel von der STSG die Idee hinter dem Angebot. „Es wird wieder gebastelt, gespielt, gemalt und erlebt“.

Eine Zeitreise ins Mittelalter für die Besucher

Nach einem Eierlauf am Amtshaus lernt man gemeinsam mit Pauline etwas über die Kirchenruine und das Haus des ‚Kloster-Chefs‘. Im Kräutergarten und am angrenzenden Bach werden schließlich Kräuter erschnüffelt und eine Zeitreise ins Mittelalter vorbereitet. „Doch um in der richtigen Zeit zu landen und die verlorene Buchseite wiederzufinden, ist noch einmal Konzentration und Kreativität gefragt“, so Engel. Auf jeden Entdecker und jede Entdeckerin wartet am Ende eine Belohnung.

Rund um Kloster und Museum Paulinzella gibt es viel zu entdecken. © Funkemedien Thüringen | Henry Trefz

Der Rucksack kann gegen Leihgebühr und Pfand an der Museumskasse der Außenstelle des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg im Jagdschloss ausgeliehen werden, die Karte kann man als Poster mit nach Hause nehmen. Die ersten Nutzer der Entdeckerrucksäcke, Grund- und Regelschüler des Christlichen Jugendzentrums Saalfeld, des Stadtteilzentrums Gorndorf und des Bildungszentrums Orangerie, waren von diesem besonderen Osterferienangebot jedenfalls begeistert.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: