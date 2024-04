Saalfeld/Rudolstadt. Von der Bundespolizei über eine neue Ausstellung in der „blauen blume“ bis zur Jobmesse „Leben Arbeiten Wohnen“ im IGZ Rudolstadt

Bundespolizei stellt ihr Berufsbild vor

Am Montag findet von 14 bis 17 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Jena, Stadtrodaer Straße 1, ein Beratungstag zu Berufs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundespolizei statt.

Polizeioberkommissarin Schulz, Einstellungsberaterin der Bundespolizei, gibt in persönlichen Gesprächen einen Überblick über die zahlreichen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten und beantwortet gern Fragen zu den persönlichen und schulischen Voraussetzungen sowie den späteren Einsatzmöglichkeiten.

Derzeit sind bei der Bundespolizei rund 45.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im mittleren und gehobenen Dienst beschäftigt. Die Einsatzbereiche umfassen beispielsweise grenzpolizeiliche Aufgaben, den Schutz von Bahnanlagen, Überwachung der Luftraumsicherheit, dem Schutz von Bundesorganen und der Kriminalitätsbekämpfung.

Interessierte Jugendliche und deren Eltern sind dazu herzlich eingeladen .Eine vorherige Anmeldung unter folgenden Kontaktdaten ist notwendig: Telefon: 03641-379950 oder per Mail: Thueringen-Ost.BIZ@arbeitsagentur.de

Holzbildhauerei in neuer Ausstellung in Rudolstadt

Hier huscht eine Maus über den Boden, dort liegt ein alter Schuh, und da, die schöne Frau ... Aber das ist ja alles aus Holz! Dieter Bock will seine Werke, die seit Donnerstagabend in der Galerie „die blaue blume“ in Rudolstadt ausgestellt sind, nicht „Kunst“ nennen. Umso mehr erstaunt die Kunstfertigkeit des Volkstedter Holzbildhauers, wie auch sein Witz, sein genaues Auge, seine schöpferische Bandbreite.

Ein Apfel aus Holz, eines der Kunstwerke, die bis zum 19. Mai in der Galerie "die blaue blume" in Rudolstadts Marktstraße zu sehen sind. © Dieter Bock | Dieter Bock

Die Ausstellung, die Erwachsenen wie Kindern gleichermaßen Freude machen kann, zeigt Werke aus etlichen Jahren seines Schaffens. Die Öffnungszeiten der Galerie sind Mittwoch 10 – 13 Uhr, Freitag und Sonntag 15 – 18 Uhr.

Kuratorenführung zum Tag des Porzellans

Kuratorin Jeanette Lauterbach führt zum Tag des Thüringer Porzellans am Samstag und Sonntag, jeweils um 14 Uhr durch die Sonderausstellung »typisch.höfisch.göttlich.köstlich. Thüringer Porzellane der ahlers collection«. Seit 2016 befindet sich eine beachtliche Sammlung an Thüringer Porzellanen des 18. Jahrhunderts als Dauerleihgabe der ahlers collection im Schloss Heidecksburg.

263 Porzellane aus der ahlers collection stehen für 263 Jahre seit der Erfindung des Porzellans in Thüringen. Mit vier charakteristischen Themen auf vier Bereiche im Schloss Heidecksburg verteilt, können Thüringer Porzellane des 18. Jahrhunderts, die auf eine langjährige Leidenschaft für Kunst von Jan A. Ahlers zurückzuführen sind, erstmals umfassend öffentlich präsentiert werden.

Änderungen beim Telefonservice der Arbeitsagentur

Wie die Agentur für Arbeit Thüringen Ost mitteilt, gelten ab 5. April 2024 neue telefonische Servicezeiten: Künftig ist die Arbeitsagentur Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 14 Uhr unter der kostenfreien Servicenummer 0800 4 5555 00 erreichbar.

Mit der Änderung wird auf das geänderte Kundenverhalten reagiert. Zunehmend nutzen Kunden der Arbeitsagentur und Jobcenter elektronische Kontaktmöglichkeiten wie E-Mail oder eine der zahlreichen digitalen Serviceangebote, um Anträge zu stellen oder ihre Anliegen unabhängig von Öffnungszeiten klären zu können.

Faires Frühstück beim Eine Welt Verein

Der Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt e.V. lädt am Sonntag ab 10.30 Uhr im Weltladen Rudolstadt am Schulplatz/Ecke Kirchgasse zum Frühstück. Das Angebot von fair gehandeltem Kaffee, Tee, Säften und Brotaufstrichen wird mit Bäcker-Brötchen, Butter, Wurst und Käse ergänzt.

In der Frühstücksrunde können mit Simone Post, Kandidatin der Linken für das Bürgermeisteramt, auch kommunalpolitische Fragen diskutiert werden.

Öffentliche Bürgersprechstunde mit Maik Kowalleck

Am Montag, 8. April 2024, 10 bis 12 Uhr, steht der Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck (CDU) wieder vor der Sparkasse am Saalfelder Markt im Rahmen seiner öffentlichen Bürgersprechstunde für Gespräche zur Verfügung.

„Selbstverständlich ist der Abgeordnete wie immer auch für weitere Gesprächstermine in seinem Saalfelder CDU-Bürgerbüro in der Oberen Straße 17 erreichbar“, heißt es in einer Mitteilung. Terminvereinbarungen sind unter der Telefonnummer 03671/625279 möglich.

Jobmesse „InKontakt“ am Sonnabend im IGZ

Am Sonnabend findet von 10 bis 15 Uhr im IGZ Rudolstadt eine Jobmesse für Pendler und Rückkehrer statt. Nach Angaben des Veranstalters ist die InKontakt „Leben Arbeiten Wohnen“ so gut wie ausgebucht. Die Messe soll Gelegenheit bieten, um gemeinsam mit den Jugendlichen und Jobsuchenden in der Saaleregion die Vielfalt an Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Zu den bereits feststehenden Sponsoren gehören u.a. RSP GmbH, Papierfabrik Adolf Jass Schwarza GmbH, EVR Energieversorgung Rudolstadt, Autohaus Rinnetal, Klinik an der Weißenburg GmbH, Agentur für Arbeit Thüringen Ost, die Thüringer Agentur Für Fachkräftegewinnung (ThAFF) und die Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co. KG aus Krölpa.