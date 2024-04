Saalfeld/Rudolstadt. In Catharinauhaben sich am Sonnabend rund 30 Einwohner am traditionellen Frühjahrsputz beteiligt. Buchvorstellung in Rudolstadt.

Am Sonnabend traf sich nach Aufruf des ortsansässigen Heimatvereins die Dorfgemeinschaft von Catharinau, um den nun schon traditionellen Frühjahrsputz durchzuführen. „Rund 30 Einwohner halfen mit, von jung bis alt, von klein bis groß“, berichtet Mathias Stödtler. Die Müllsammelaktion konzentrierte sich wieder auf den Saalehang und die Straßenränder in der Gemarkung des Ortsteils der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel. „Leider musste wieder eine ganze Menge an Müll geborgen werden. Neben vielen achtlos entsorgten Flaschen und Zigarettenschachteln wurde die Natur um Catharinau auch von Autoreifen, Schrott und Sperrmüll befreit“, so Stödtler.

Weiterhin wurde die Gelegenheit genutzt, um in den Catharinauer Vereins- und Gemeinderäumen aufzuräumen und zu putzen. Nach der getanen Arbeit bereitete der Heimatverein Catharinau noch eine kleine Stärkung für alle fleißigen Helferinnen und Helfer zu. So kann doch jetzt auch das Festjahr zur 950. Ersterwähnung eine saubere Sache werden.

Frühstück mit Buchlesung und ein persönlicher Einblick

Zwei ganz besondere Veranstaltungen gibt es am Dienstag und Mittwoch in der AWO Begegnungsstätte Kopernikusweg in Rudolstadt-Schwarza-Nord.

Am Dienstag, ab 9.30 Uhr, wird zu einem informativen Frühstück mit Buchlesung eingeladen. Die einheimische Autorin Marita Störmer stellt ihren Debütroman „Es gibt bedingungslose Liebe!“ vor. „Erleben Sie die bewegende Geschichte der jungen Prinzessin Eva, die im Deutschland des 19. Jahrhunderts eine tragische Entscheidung treffen muss. Begleiten Sie sie auf ihrem Weg voller Liebe, Hoffnung und unerschütterlichem Mut“, heißt es in der Einladung.

Marita Störmer, Jahrgang 1954, hat mit ihrem Debütroman einen lang gehegten Traum verwirklicht. Als ehemalige Bürofachangestellte im Evangelischen Pfarramt Bad Blankenburg hat sie sich nun der Literatur verschrieben und beeindruckt mit ihrem feinen Gespür für Geschichte und Gefühl.

Aufbauend auf den ersten Teil ihrer Buchvorstellung wird sie dann am Mittwoch, 15 Uhr, im Stadtteiltreff Mittendrin etwas detaillierter auf ihre Rolle als Autorin eingehen und weitere Facetten ihres Debütromans beleuchten.

CDU gedenkt der Opfer der Weltkriege

Am 9. April werden auch in diesem Jahr wieder Vertreter der CDU Saalfeld und der CDU-Stadtratsfraktion gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Steffen Kania Blumen am Gedenkstein in Saalfeld niederlegen und der Opfer der Kriege gedenken. Vor 79 Jahren erfolgte ein großer Luftangriff auf die Saalestadt, dem über 200 Menschen zum Opfer fielen.

„Wir erinnern an die Frauen, Kinder und Männer, die den Bombenangriffen 1944/45 zum Opfer fielen und ebenso an die Menschen, die bis in die Gegenwart unsagbares Leid durch Kriege erfahren. Angesichts der schrecklichen Bilder aus der Ukraine sind die Erwignisse der Zerstörung und Vertreibung aus dem 2. Weltkrieg, die längst der Vergangenheit angehören sollten, wieder in den Mittelpunkt gerückt. Es ist und bleibt unsere Aufgabe, gerade der jungen Generation zu vermitteln, wie wichtig Frieden ist“, so der Saalfelder Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes, Maik Kowalleck.

Saalfelds Bürgermeister lädt zu Sprechstunde ein

Bürgermeister Dr. Steffen Kania ist es wichtig zu wissen, was die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Saalfeld bewegt, welche Sorgen und Wünsche sie haben. Aus diesem Grund lädt er regelmäßig zur Sprechstunde ein, die jeweils zwei Wochen vor einer Stadtratssitzung stattfindet. Die nächste Bürgermeistersprechstunde 2024 findet am 10. April von 14 bis 15.30 Uhr auf dem Marktplatz in Saalfeld statt.

Weitere Termine der Bürgermeistersprechstunde 2024:

Mittwoch, 08.05.2024, 14:00 Uhr – 15:30 Uhr

Mittwoch, 07.08.2024, 14:00 Uhr – 15:30 Uhr

Mittwoch, 11.09.2024, 14:00 Uhr – 15:30 Uhr

Mittwoch, 16.10.2024, 14:00 Uhr – 15:30 Uhr

Mittwoch, 27.11.2024, 14:00 Uhr – 15:30 Uhr

Bauausschuss tagt Dienstag in Kirchhasel

Im Gemeindesaal Kirchhasel trifft sich am Dienstag, 18.30 Uhr, der Bauausschuss des Gemeinderates Uhlstädt-Kirchhasel. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils stehen u.a. das gemeindliche Einvernehmen zu geplanten Baumaßnahmen in Neusitz, Kirchhasel, Rückersdorf und Weißbach, die Vergabe der Sanierung des Trinkwassernetzes im Kindergarten Engerda und ein Bericht des Bürgermeisters über den Stand in Sachen Bauhof Engerda.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: