Saalfeld/Rudolstadt. Ein Jenenser leitet jetzt die Deutsche Bank in Rudolstadt, in Gorndorf gibt es Besuche auf dem Mond und ein Ministerbesuch steht an.

Die Filiale der Deutschen Bank in Rudolstadt ist seit März 2024 unter neuer Leitung: Max-Tobias Hayn folgt auf Angela Kampf, die nun die Filiale in Suhl leiten wird. Zudem wird sich die Filiale in Rudolstadt personell verstärken, um dem wachsenden Beratungsbedarf gerecht zu werden.

Hayn leitete zuletzt die Filiale in Pößneck. Dort ist die Deutsche Bank seit März mit einer Finanzagentur vor Ort präsent. Der neue Filialdirektor ist gebürtiger Jenenser und seit 2006 bei der Deutschen Bank. Nach Abschluss seiner Ausbildung war er in den Filialen Ilmenau und Eisenberg in verschiedenen Funktionen tätig, bevor er 2017 die Leitung in Pößneck übernahm.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in Rudolstadt. Wir wollen unsere Marktposition hier weiter ausbauen. Die Voraussetzung dafür schaffen wir mit einer personellen Verstärkung unseres Beratungsteams“, so Hayn. Geplant ist der Ausbau des Teams auf insgesamt neun Bankkaufleute vor Ort. Sie begleiten die Rudolstädter in allen finanziellen Fragen privater wie geschäftlicher Natur. Zusätzliche Experten für Geschäfts- und Firmenkunden sowie für die Baufinanzierung unterstützen das Filialteam bei Bedarf. Außerdem können sich die Kunden jederzeit auch via Video oder Telefon beraten lassen.

Der Filiale in Rudolstadt sind die Finanzagenturen der Deutschen Bank in Pößneck und Neustadt/Orla organisatorisch zugeordnet. Von dort aus arbeiten jeweils mehrere selbstständige Finanzberater für die Kunden und Kundinnen. Auf Wunsch bieten sie Beratungstermine beispielsweise auch abends und an Sonnabenden - sei es in der Finanzagentur vor Ort, beim Kunden zuhause oder im Betrieb.

Zum neuen Filialdirektor: Privat widmet Max-Tobias Hayn sich in seiner Freizeit vor allem seiner Tochter und seiner Partnerin. Zu den Hobbys gehören auch der ‚Familienhund‘ sowie ferne und nahe Reisen und die Liebe zu gutem Essen.

Ab Freitag große Umleitung für Busse

Die Baustelle an der B 85 in Hockeroda, wo ab Freitag der Bahnübergang vollgesperrt wird, hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. „Vom 12. April 2024, 19 Uhr bis 17. April 2024, 18 Uhr wird der Bahnübergang in Hockeroda voll gesperrt. Die Umleitung für Busse erfolgt über Schweinbach“, teilte die KomBus mit. Die Linien 547 und 555 verkehren nach Umleitungsfahrplänen.

Detaillierte Informationen und Fahrzeiten sind am KomBus-Servicetelefon 03671 / 52 51 999, in den Servicecentern sowie unter www.kombus-online.eu abrufbar.

Oratorienchor Rudolstadt probt für den Lobgesang

Der Oratorienchor Rudolstadt unter der Leitung von Kirchenmusikdirektorin Katja Bettenhausen bereitet ein vielfältiges und interessantes Programm vor. Am Donnerstag werden die Proben für die F-Dur-Messe von J. S. Bach fortgesetzt, die am 26.05.2024 im musikalischen Gottesdienst mit den Thüringer Symphonikern in der Stadtkirche Rudolstadt aufgeführt wird.

Parallel dazu laufen auch schon die Proben für den „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Dieser ist Teil des Festkonzerts am 31.10.2024 zu den 20. Rudolstädter Orgeltagen in der Stadtkirche. Die Proben finden donnerstags um 20 Uhr im Gemeindehaus Ludwigstraße statt. Versierte Sängerinnen und Sänger, insbesondere Bässe und Tenöre, können sehr gern nach Anmeldung bei der Kantorin in die Probenarbeit einsteigen.

Informationen unter Kirchenmusik-Rudolstadt@t-online.de und Tel. 03672/ 480 675.

JSZ Gorndorf bietet Besuche auf dem Mond

Am Donnerstag nächster Woche, dem 18. April, findet ab 19.30 Uhr der nächste Sternenguckerabend im Jugend- und Stadtteilzentrum Saalfeld/Gorndorf statt. Diesmal gibt es zur Einführung einen Vortrag zum Thema „Besuche auf dem Mond - Erfolge und Katastrophen“.

Bei klarem Himmel wird die Kuppel zum Sternengucken geöffnet. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Müll gesammelt im Quartier Alte Kaserne Saalfeld

Bereits am 20. März wurde im Quartier Alte Kaserne in Saalfeld eine erfolgreiche Müllaktion durchgeführt. Diese Aktion wurde im Rahmen des Aufrufs „Schön sauber bleiben - Saalfeld putzt und ploggt“ vom Quartiersmanagement unter der Trägerschaft der Bildungszentrum Saalfeld GmbH organisiert.

Mehrere Säcke mit Hausmüll und auch etwas Sperrmüll kamen beim Frühjahrsputz im Quartier Alte Kaserne Saalfeld zusammen. © Juana Pink | Juana Pink

Zahlreiche engagierte Bürger nahmen an dieser Aktion teil, um gemeinsam das Quartier von Müll und Unrat zu befreien. „Die Aktion begann am Nachmittag, als Freiwillige aus allen Altersgruppen zusammenkamen, ausgestattet mit Handschuhen, Müllsäcken und Greifzangen. Gemeinsam machten sie sich daran, die Straßen und Grünflächen des Quartiers von verschiedenen Abfallarten zu säubern, darunter Sperrmüll, Plastikverpackungen, Glasflaschen und sonstige Abfälle“, so Quartiermanagerin Juana Pink in einer Mitteilung.

Während der Müllsammelaktion fanden auch interessante Gespräche statt. Die Teilnehmer tauschten Ideen aus, wie sie ihren Alltag umweltfreundlicher gestalten können und wie sie gemeinsam dazu beitragen können, die Verschmutzung ihrer Umgebung zu reduzieren.

Gesprächskonzert über den Goethe-Enkel

Die Saalfelder Goethe-Gesellschaft lädt ein zu einem Gesprächskonzert über den Komponisten und Goethe-Enkel Walther von Goethe (1818 bis 1885): Lieder, Balladen und Texte - Versuch eines Portraits.

Sein musikalisches Talent zeigte sich früh, er litt jedoch zeitlebens unter dem Erwartungsdruck, der mit seinem Familiennamen verbunden war: Walther von Goethe. Am Dienstag, den 16. April 2024, widmen sich der Bassbariton und Philologe Prof. Dr. Ulf Bästlein, der Pianist Prof. Christoph Ritter sowie die Literaturwissenschaftlerin Dr. Ariane Ludwig um 19 Uhr im Kirnberger-Saal der Saalfelder Kreismusikschule (Schwarmgasse 24) dem Lebenswerk des ältesten Goethe-Enkels.

In einem Gesprächskonzert zeichnen sie ein Portrait des feinsinnigen Komponisten, Literaten, Musikkritikers, Kulturpolitikers und Nachlassverwalters Walther von Goethe – im Bewusstsein, dass vor allem sein kompositorisches Werk, in dessen Zentrum das Lied bzw. die musikalische Ballade steht, einer Neubewertung bedarf.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

Innenminister kommt nach Unterwellenborn

Anfang nächster Woche findet die 60. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Verkehr des Deutschen Städte- und Gemeindebunds zwei Tage lang in der Gemeinde Unterwellenborn statt.

Am Montag wird der Thüringer Innenminister Georg Meier (SPD) innerhalb dieser Ausschusssitzung einen Vortrag halten. Das teilte Gemeinde Unterwellenborn vorab mit.