Rudolstadt. Firma Polytives GmbH jetzt im Industriegebiet Schwarza angekommen

Unscheinbar, aber sehr nützlich: TITK-Direktor Benjamin Redlingshöfer, Geschäftsführerin Viktoria Rothleitner, Michael Weigelt vom Verband technische Kunststoff-Produkte, Geschäftsführer Oliver Eckardt und Kai Zies von der Firma MKV Kunststoffgranulat als einer der Abnehmer v.l.n.r.) zeigen Produkte der Polytives GmbH vor, die am Donnerstag mit über 100 Gästen, darunter Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), offiziell die Einweihung des neuen Firmenstandortes im Industriegebiet Schwarza gefeiert hat.

Das Unternehmen ist spezialisiert auf Herstellung von Additiven, die Kunststoffgranulat beigemischt werden, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Hier sind aktuell zehn Mitarbeiter beschäftigt. Im Sommer vergangenen Jahres hatte das Unternehmen seien Umzug von Jena nach Rudolstadt bekannt gegeben.

Am neuen Standort stehen der Firma auf drei Etagen der ehemaligen Vorführstätte der Polymer Engineering GmbH in der Breitscheidstraße rund 1200 Qudratmeter an Gesamtfläche für Büros, Labor, Produktion und Logistik zur Verfügung. Die neue Produktionsanlage soll 2025 aufgebaut werden. Dann sollen in Rudolstadt-Schwarza 1500 Tonnen pro Jahr produziert werden.

