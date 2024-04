Saalfeld. Die Sanierung auf dem Bergfried rückt zum Tag der Städtebauförderung in den Blickpunkt. Interessante Einblicke schon am Vorabend.

Die Städtebauförderung trägt innerhalb der Stadtentwicklung dazu bei, ein attraktives Lebensumfeld zu schaffen. Am 4. Mai 2024 wird deutschlandweit der Tag der Städtebauförderung ausgerichtet. Städte und Gemeinden informieren an diesem Tag über ihre Projekte, Planungen und Erfolge der Städtebauförderung – und laden dazu ein, an der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes mitzuwirken. Auch die Stadt Saalfeld beteiligt sich mit Veranstaltungen an dem Aktionstag.

Im Saalfelder Fokus ist erneut die Villa Bergfried, die im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr ihre Türen öffnet. Das städtische Hochbauamt informiert zum aktuellen Stand der Sanierungsarbeiten sowie zum Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“.

Bereits am Vorabend des Tags der Städtebauförderung – 3. Mai, 18 Uhr, Batix Software GmbH (Saalstraße 16) – veranschaulichen einige Schlaglichter erfolgreiche Saalfeld-Projekte aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dabei beleuchten Matthias Föhse vom städtischen Stadtplanungsamt sowie Architekt Jens Luther das Thema „Denkmal kaufen, sanieren, wieder verkaufen: Die Köditzgasse 27“. Stadtökologe Lukas Nagat wird mit Erläuterungen zu „Dornröschenschlaf beendet: Saalfelds historischer Prinzessinnengarten“ den fachlichen Teil beschließen. Den Abend runden dann Gespräche und Netzwerken bei Getränken mit Blick über die Stadt Saalfeld ab.

Nintendo Switch Turnier in der Bibliothek

Am Freitag, dem 3. Mai 2024, findet das Mario-Kart-Turnier der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld zum ersten Mal an einem Nachmittag statt. Damit haben auch Erwachsene die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Im Zeitraum von 16 bis 18 Uhr können sie sich auf der Nintendo Switch ausprobieren und ihr Bestes auf den Rennstrecken geben.

Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung wird gebeten, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Straßenfest im Jugend- und Stadtteilzentrum

Das Jugend- und Stadtteilzentrum Saalfeld-Gorndorf lädt am 1. Mai zu einem kleinen Straßenfest in die Albert-Schweitzer Straße zwischen Sparkasse und Alchimist ein. Von 10 bis 13 Uhr können kleine und große Gäste interessante Fahr- und Spielgeräte ausprobieren, Kinder können sich schminken lassen, Riesenseifenblasen in den Himmel pusten und den Asphalt bunt anmalen.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: