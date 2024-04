Leutenberg. Naturparkschule in Leutenberg teilt sich das Gebäude seit einigen Jahren mit dem Kindergarten - das ist gut für beide Einrichtungen.

Vor neun Jahren wurde die Grundschule in Leutenberg als erste Naturpark-Schule in Thüringen von der damaligen Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) ausgezeichnet. Die Auszeichnung des Verbandes Deutscher Naturparke würdigte die jahrelange Kooperation der Schule mit der Verwaltung des Naturparks Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale. Die Verbundenheit mit der Region ist laut einer Mitteilung des Landratsamtes auch beim Besuch des Landrates Marko Wolfram (SPD) am vergangenen Donnerstag greifbar.

Das denkmalgeschützte Mosaik im Foyer der 1964 eröffneten Schule zeigt einen Schwarm aufsteigender Stockenten vor dem Pumpspeicherwerk. Als ein Trinkbrunnen eingerichtet wurde, kamen weitere Tiermotive wie Eule, Fledermaus, Feuersalamander und Schwarzstorch dazu. „Die stehen für unsere Klassen, denn bei uns hat jede Klasse einen Tiernamen“, erklärt die amtierende Schulleiterin Katrina Kautz. Aktuell werden 65 Mädchen und Jungen in Leutenberg unterrichtet, nächstes Jahr steigt die Zahl auf mehr als 70.

Kindergarten in Trägerschaft der Diakoniestiftung

Das Gebäude teilt sich die Schule seit 2012 mit dem Kindergarten in Trägerschaft der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein. Der gemeinsame Standort soll den Kindern den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule erleichtern. Der Sportraum im Kindergartenteil wird von der Schule mitgenutzt. „Wir sind froh, dass wir diese Möglichkeit hier vor Ort haben“, so die Hortleiterin und Sportkoordinatorin Anja Tempel-Matzekat.

Neben der Zusammenarbeit mit dem Naturpark wird in Leutenberg großer Wert auf die Projekttage gelegt. Mit dem Verein Solar-Dorf Kettmannshausen führt die Schule pro Halbjahr einen Tag durch, an dem sich die Kinder mit Experimenten zu moderner Technik für Klimaschutz beschäftigen. Dabei werden sogar dreidimensionale Modelle am Computer designt und mit 3-D-Druckern hergestellt. Berührungsängste bei der Technik gibt es kaum, die Schule verfügt über einen Klassensatz an Tablets für den Unterricht, die der Landkreis zur Verfügung gestellt hat. Das Netzwerk wurde ebenfalls ertüchtigt, so dass die Geräte in den Klassenräumen nutzbar sind.

Den 60. Geburtstag will die jung gebliebene Grundschule im Rahmen des Schulfestes am 14. Juni würdig feiern.