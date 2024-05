Saalfeld/Rudolstadt. Fast 280.000 Kilometer kamen im vorigen Jahr innerhalb von drei Wochen zustande. Kann dieser Wert 2024 noch übertroffen werden?

Landkreis ist wieder beim „Stadtradeln“ dabei

Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt an der Klima-Bündnis-Kampagne „Stadtradeln“. Vom 18. Mai bis 7. Juni 2024 können alle Personen, die im Landkreis leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können Sie sich bereits jetzt unter www.stadtradeln.de/landkreis-saalfeld-rudolstadt.

Das Ziel des Stadtradelns ist es, dass die Teilnehmer während der dreiwöchigen Kampagne so viele Radkilometer zurücklegen wie möglich. Kreiswegewart Dirk Fischer: „Hauptsächlich streben wir ein permanentes Umsteigen so vieler Bürger wie möglich auf das Fahrrad an. Doch natürlich steht der Spaß am Fahrradfahren, die körperliche Gesundheit und das gemeinsame Erleben im Vordergrund“.

Gemessen werden können zurückgelegte Kilometer durch die „Stadtradeln“-App. Diese ermittelt über GPS die gefahrene Distanz und schreibt sie automatisch dem Team und der Kommune gut. Selbst ohne Internetzugang kann über „Kilometer-Erfassungsbögen“ der Fortschritt erfasst werden. Sie werden vom lokalen Stadtradeln-Koordinator ausgehändigt. Auch dieses Jahr steht das „Schulradeln“ als Teil des Stadtradelns zur Verfügung. Dieses ist spezifisch für Schüler, deren Eltern und Lehrkräfte gedacht. Es wird außerdem um die Nutzung der Meldeplattform „RADar!“ gebeten, über die Probleme auf den Radwegen in der Kommune direkt an das Landratsamt gemeldet werden können.

Im vergangenen Jahr nahmen 1.599 Radelnde am Stadtradeln teil und radelten im Schnitt 169 km pro Person. Insgesamt legten die Teilnehmer 279.480 km mit dem Fahrrad zurück. Landrat Marko Wolfram (SPD) hofft auf eine noch größere Teilnahme als noch vor einem Jahr: „Die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises haben mich beim Stadtradeln mit ihrer Energie, ihrer Ausdauer und ihrem Engagement sehr beeindruckt. Abermals können wir mit Spaß und ganz gesund etwas für den Klimaschutz tun. Ich freue mich darauf, mich mit Ihnen gemeinsam an der Aktion beteiligen.“

Bevölkerungsbefragung wird ausgewertet

Zwischen Oktober und November 2023 hatte der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt eine umfassende Bevölkerungsumfrage durchgeführt. Nachdem die Ergebnisse bereits im Februar im Landratsamt intern vorgestellt wurden, konnten sich Bürgerinnen und Bürger im April aus erster Hand informieren.

In der Veranstaltung im Jugend- und Stadtteilzentrum Gorndorf erläuterten Geschäftsführerin Ines Morgenstern und Mitarbeiter Christoph Weber vom Organisationsberatungsinstitut Thüringen (ORBIT e.V.) zunächst den methodischen Aufbau und die Ergebnisse der Befragung. Im Anschluss wurde nicht nur gemeinsam diskutiert, es wurden auch eigene Erfahrungen, Meinungen und Verbesserungsvorschläge eingebracht.

In Richtung Verbesserung der Mobilität ging die Idee einer App für Fahrgemeinschaften im ländlichen Raum, einer besseren Netzabdeckung oder einem Einkaufbus in Kooperation mit Supermärkten. Gewünscht wird auch ein Lotsendienst für Familien mit Angehörigen mit Behinderung. Bedarf besteht ebenso an einem breiteren Angebot an integrativen Bildungseinrichtungen.

Mit dem Abschluss der Studie gilt es, die gewonnenen Ergebnisse in die Planungsprozesse für eine Sozialstrategie des Landkreises einfließen zu lassen. „Dabei werden wir auch die Ideen mitberücksichtigen, die bei der Veranstaltung in Gorndorf eingebracht wurden“, so Sozialplaner Martin Spitzer, der zu den Betreuern der Studie in der Stabsstelle Planung/Controlling des Fachbereiches Jugend, Soziales und Gesundheit gehört.

Vortrag und Diskussion zur Rolle der Treuhand

Die Treuhandanstalt steht wie keine andere Institution für den Ausverkauf der ostdeutschen Wirtschaft zu Beginn der 1990er Jahre und hinterließ auch in Saalfeld ihre Spuren. Am Montag, dem 6. Mai, 18.30 Uhr, lädt Katharina König- Preuss, Abgeordnete der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag, zu einer Veranstaltung nach Saalfeld in das Jugend- und Wahlkreisbüro Haskala ein.

Leon Schwalbe, der im Jahr 2022 eine kritische Untersuchung der Aktivitäten der Treuhand in der Region Saalfeld und Rudolstadt im Rahmen eines Projekts durchführte, wird einen Einblick in die Ergebnisse der Arbeit geben. Außerdem soll auf die Arbeit des Untersuchungsausschusses „Treuhand in Thüringen“ geblickt werden.

Seit 2022 klären die Abgeordneten der Linken im Thüringer Landtag die skandalösen Vorgänge um die Privatisierungsbehörde auf. Welche neuen Ergebnisse lieferte der Untersuchungsausschuss? Wo bestätigten die Untersuchungsergebnisse die Erinnerungen der Betroffenen? Über die Antworten auf diese Fragen will man am Montag mit den Gästen der Veranstaltung ins Gespräch kommen.

Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld sendet Boten aus

Seit 2020 wird in der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld das Projekt „Bücherboten“ durchgeführt. Es richtet sich an Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben und altersbedingt nicht mehr in der Lage sind, die Bibliothek selbstständig zu besuchen. Die Einrichtungen werden kostenlos mit Medien wie Büchern, Hörbüchern, Zeitschriften, Spielen, Musik-CDs und DVDs beliefert.

Am 24. April 2024 trafen sich die Betreuerinnen des Projekts, Madlen Runkewitz und Nancy Pletong, mit den Senioren- und Pflegeeinrichtungen, die das Angebot nutzen, um den aktuellen Stand, Medienwünsche und Verbesserungsvorschläge zu besprechen.

Premiere im Liebhabertheater Schloss Kochberg

Am Samstag um 17 Uhr hat das Melodram von Georg Anton Benda im Liebhabertheater Schloss Kochberg Premiere. Die Neuproduktion des Theaters im Rahmen des Theatersommers 2024 zum Thema Aufbruch zur Goethezeit ist eine Koproduktion mit dem Ensemble I Porporini. Die musikalische Leitung hat Gerd Amelung, Regie führt Nils Niemann. Das Melodram wird aufgeführt wie zur Zeit seiner Entstehung. Um 16.30 gibt es eine Einführung vor dem Theater.

Ariadne auf Naxos, ein Duodrama mit Musik ist das erste deutsche Melodram (Szenisches Schauspiel und Instrumentalmusik). Georg Anton Benda komponierte die Musik zum Libretto von Johann Christian Brandes. Erzählt wird die tragische Liebesgeschichte zweier Königskinder aus verfeindeten Ländern, deren Liebe keine Chance hat. Ariadne, die Tochter des Königs von Kreta, die dem Athener Theseus half, den Minotaurus zu besiegen, folgte ihm aus Liebe auf die Felseninsel Naxos. Er entscheidet sich, sie dort zurückzulassen, um mit seinen Griechen zu neuen Heldentaten weiterzuziehen. Die verlassene Ariadne stürzt vom Felsen ins Meer.

1775 uraufgeführt im Gothaer Schlosstheater, hatte Ariadne auf Naxos auch in Berlin, Paris und Kopenhagen einen sagenhaften Erfolg. Das Melodram kennzeichnet den Aufbruch in der Musik zur Zeit der Vorklassik, als diese neue Kunstform aufkam.

Orgelgottesdienst in der Stadtkirche Rudolstadt

Am Sonntag lädt die Kirchengemeinde Rudolstadt zu einem Orgelgottesdienst um 10 Uhr in die Stadtkirche ein. „Der Sonntag Rogate (Bittet oder Betet) erinnert an die Bittumgänge auf den Feldern für eine gute Ernte und ermutigt uns auch heute zum Gebet und zur Fürbitte“, heißt es in einer Mitteilung. Das wichtigste und berühmteste Gebet der Christenheit (Vaterunser) hat Martin Luther vertont und in Versform gebracht.

KMD Frank Bettenhausen spielt über dieses Lied „Vater unser im Himmelreich“ Kompositionen von Bach, Böhm und Reger. Die Predigt hält Pfarrer Martin Krautwurst.

Kräutertour mit dem Kulturkonsum Hütten

Der Kulturkonsum in Hütten lädt am 11. Mai zur Kräutertour mit der Kräuterfrau Birgit Grote ein. Anschließend gibt es einen Snack auf dem Dreiseitenhof. Weiterhin kann man einem Korbflechter zusehen, wie aus Weide Spiralen/Gartendeko entstehen, und das auch selbst ausprobieren. Für den Flechtkurs ist eine Anmeldung erwünscht.( bdp-huetten@web.de ).

