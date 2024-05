Saalfeld/Rudolstadt. In Uhlstädt wurde der nun gekürzte Maibaum wieder aufgestellt, in Saalfeld wird der höchste Repräsentant des Staates erwartet

Er ist „lebendiges Symbol“ des Staates. Über den Parteien stehend, soll er „integrierend, moderierend und motivierend“ wirken: der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Heute wird der aktuelle Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier für ein paar Stunden im Landkreis zu Gast sein.

Am Vormittag wird der 68-Jährige zu einem Betriebsbesuch in der international erfolgreichen Firma RSP GmbH im Gewerbegebiet Saalfeld-Beulwitz erwartet, am Nachmittag hält er im Klubhaus der Jugend eine Ansprache zum Start der neuen Gemeinschaftsinitiative „Zukunftswege Ost“ in Thüringen. Davor trifft sich der Bundespräsident mit Jugendlichen des Jugendforums „Partnerschaft für Demokratie SaalfeldRudolstadt“ im Zukunftsladen. Außerdem wird er sich mit Ministerpräsident Bodo Ramelow und weiteren Akteuren mit Verantwortlichen der Bündnis-Initiative zur Demokratieförderung austauschen und sich über die Projekte in der Region informieren. Auch ein Eintrag ins „Goldene Buch“ der Stadt Saalfeld ist geplant.

Der Besuch findet unter Beachtung hoher Sicherheitsbestimmungen statt. Journalisten, die darüber berichten wollen, müssen sich vorher akkreditieren und mindestens eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung vor Ort sein.

Noch nicht den Weg ins Blatt gefunden hat die Nachricht, dass der in der Nacht zum 1. Mai gefällte Maibaum in Uhlstädt am späten Donnerstagnachmittag von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wieder aufgestellt wurde.

Natürlich sind unsere Lokalreporter heute beim Besuch des Bundespräsidenten in Saalfeld dabei. Wir berichten aber auch über die Hintergründe eines Hausabrisses im Stadtzentrum von Rudolstadt, welche Immobilien die Stadt Rudolstadt demnächst versilbern will und einen Bad Blankenburger, der es beim Küchenduell im ZDF weit gebracht hat.

