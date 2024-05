Saalfeld. Ein Blick auf Termine der nächsten Tage

Sonderausstellung auf Schloss Schwarzburg

Am 9. Mai öffnet im Kaisersaalgebäude an Schloss Schwarzburg eine Sonderausstellung zum Thema „Zinn - geschmolzene Geschichte“. Zinnfiguren waren im 19. Jahrhundert ein weit verbreitetes Spielzeug, deren Spektrum über den klassischen „Zinnsoldaten“ hinausging. Im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelten sie sich zunehmend zum Sammlerobjekt. Ausgehend von einer Schenkung von Zinnfiguren, die die schwarzburgische Infanterie als Teil der napoleonischen Rheinbundarmee darstellen, blickt die Ausstellung auf Geschichte der Zinnfiguren und wie mit diesen Geschichte dargestellt wurde und wird. Erstmals wird auch eine Auswahl aus ca. 150 Gussformen des 19. Jahrhunderts aus den Beständen des Thüringer Landesmuseums Heidecksburg zu sehen sein, die auch für die Herstellung anderer Gegenstände aus Zinn dienten.

Pflanzentauschbörse in der Bergfried-Gärtnerei

Es können wieder Pflanzen getauscht werden. Am Mittwoch, dem 8. Mai, wird es von 14 bis 18 Uhr im Innenhof der Gärtnerei des Bergfried-Parks in Saalfeld/Saale wieder eine Pflanzentauschbörse geben. Alle Gartenfreunde und Neugierigen sind eingeladen Früchte, Ableger, Samen, Pflanzen, Beobachtungen, Erfahrungen und Geschichten auszutauschen. Es wird um eine Anmeldung gebeten, damit genügend Tische bereitgestellt werden können. Für all jene, die nichts zum Tauschen haben, wird eine Spendenbox bereitstehen oder es wird sich an der Kultur des Verschenkens erfreut. Organisiert wird die Pflanzenbörse von der Initiative „Essbare Stadt“, gemeinsam mit dem „Verein der Freunde des Bergfriedes“ und der Stadtverwaltung Saalfeld/Saale.

Kontakt: Initiative „Essbare Stadt Saalfeld“, 0177 522 36 85,

Stadt Saalfeld, Tiefbauamt, SG Grünflächen, 03671598360, frank.bock@stadt-saalfeld.de

„Verein der Freunde des Bergfriedes“ 01723847042

Kunst und Livemusik im Höfchen

An diesem Sonntag ist nicht nur Ausstellungseröffnung in der Saale-Galerie in Saalfeld, sondern auch verkaufsoffener Sonntag in Kombination mit dem Autofrühling in der Innenstadt. Zusammen mit Danis Kleidergeschichten lädt die Saale-Galerie aus diesem Anlass von 13 bis 17 Uhr wieder herzlich in das wunderschöne Höfchen in der Brudergasse 9 ein. 13 Uhr findet die Vernissage zur Ausstellung von Pepe (Saalfeld) und Benjamin Stuht (Erfurt) statt. Beide verbindet die Natur als Motiv. Musikalisch wird der Nachmittag von Hannes Wölfel begleitet. Beide Künstler der neuen Ausstellung werden ebenfalls anwesend sein.