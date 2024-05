Saalfeld/Rudolstadt. Nach dem Bundespräsidentenbesuch ist vor dem Fest. Von Tag der Städtebauförderung bis zum Florianstag - die Qual der Wahl ist groß.

Nicht mehr so heiß wie am 1. Mai, aber doch zumeist trocken - so sind die Wetteraussichten für ein Wochenende, das vollgestopft ist mit Festen und anderen Veranstaltungen. Vom Standmotorentreffen in Groschwitz über das Frühlingsfest an der Bergbahn oder den Tag der Städtebauförderung bis hin zum Florianstag in Saalfeld und Rudolstadt reicht das Angebot. Wer sich noch einmal orientieren möchte, für den gibt es hier unsere Top 5 Tipps für das Wochenende.

Europaabgeordnete besucht „Saalfelder Autofrühling“

Am Sonntag, zwischen 13:30 bis 17:30 Uhr, ist die CDU zum „Saalfelder Autofrühling“ am CDU-Bürgerbüro, Obere Straße 17, mit einem Infostand vertreten. Die Thüringer Europaabgeordnete Marion Walsmann informiert vor Ort über aktuelle Themen aus der Europäischen Union. Ebenso stehen der Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck, der Saalfelder Bürgermeister Dr. Steffen Kania und Kommunalpolitiker als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Saalfelds Bürgermeister Dr. Steffen Kania (links), die Europaabgeordnete Marion Walsmann und der Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck. Am Sonntag sind alle drei beim Saalfelder Autofrühling dabei. © CDU | cdu

„In Thüringen steht die Europawahl am 9. Juni etwas im Hintergrund, da bereits am 26. Mai die Kommunalwahlen stattfinden. In den vergangenen drei Jahrzehnten gab es immer einen gemeinsamen Wahltermin. Hier ist zu befürchten, dass wichtige europäische Themen in den Hintergrund rücken und die Wahlbeteiligung zur Europawahl in Thüringen nicht besonders hoch ausfallen wird. Im Rahmen unseres Infostand wollen wir neben den kommunalpolitischen auch die europäischen Themen in den Vordergrund rücken. Als einzige Thüringer Europaabgeordnete hat Marion Walsmann unsere Region in den vergangenen fünf Jahren vertreten und zahlreiche Initiativen eingebracht. Über die Bedeutung eines vereinten Europas und die Arbeit der Europäischen Union wird sie in Saalfeld mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Natürlich stehen auch unsere Kandidaten für die Kommunalparlamente für weitere Gespräche zur Verfügung“, so der Saalfelder Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der CDU-Saalfeld, Maik Kowalleck.

Was in der gedruckten Zeitung steht

Der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag in Saalfeld nimmt naturgemäß breiten Raum in der Samstagausgabe der OTZ Saalfeld-Rudolstadt ein. Lokalreporter waren bei der Betriebsbesichtigung des Saugbaggerherstellers RSP in Beulwitz ebenso dabei, wie beim Besuch des Zukunftsladens und der Veranstaltung im Klubhaus der Jugend. Eine Bildergalerie verschafft weitere Einblicke.

Außerdem Thema in der Wochenendausgabe: Der Sohn eines berühmten Musikers eröffnet Anfang Juli das Rudolstadt-Festival, ein Bad Blankenburger wird zum Sieger der Herzen bei der Küchenschlacht im ZDF und einen neuen Chefarzt gibt es an den Thüringen-Kliniken in Saalfeld. Wo er herkommt und was er bisher gemacht hat, steht in der Zeitung.

Wo wir am Wochenende dabei sind

Sich zerteilen, das kann der diensthabende Lokalreporter am Wochenende nicht, weshalb so manches berichtenswerte Event unbeachtet von uns bleiben wird. Das gilt beispielsweise für den Auftakt der 950-Jahrfeier in Unterloquitz, die ihren Höhepunkt mit einem Festumzug aber erst am zweiten Maiwochenende erreicht, die Frühlingsrevue der Musikschule Triebel am Samstagnachmittag im Stadtmuseum oder das Gedenkkonzert des Mandolinenorchesters Rudolstadt für Ursula Liebold. An der Bergbahn waren wir bereits am Mittwoch.

Begonnen hat am Mittwoch das Frühlingsfest an der Bergbahn. Der 1. Mai als Auftakt galt als Nostalgietag. Noch bis zum Sonntag läuft das Fest in Lichtenhain. © Funkemedien | Thomas Spanier

Dafür wollen wir uns am Sonnabend den „Schwarzburger Gesprächen“ widmen, die für zwei Tage auf die Heidecksburg umgezogen sind, sehen uns die Gegebenheiten an der Nordtangente an, die ab Dienstagnachmittag vollgesperrt wird, und schauen beim Florianstag in Saalfeld und Rudolstadt sowie beim Standmotorentreffen in Groschwitz vorbei. Und dann gibt es da ja immer noch die Dinge, mit denen keiner rechnen konnte...

Schönes Wochenende!

