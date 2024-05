Leutenberg. Am Freitagabend ist im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ein Großbrand ausgebrochen. Etliche Feuerwehren sind im Einsatz. Die angrenzende Bundesstraße sowie eine Bahnstrecke wurden gesperrt.

Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt ist am Freitagabend aus bisher ungeklärter Ursache ein Großbrand in einem ehemaligen Sägewerk bei Leutenberg ausgebrochen. Wie MDR Thüringen berichtet, war das Feuer kurz vor 19 Uhr der Rettungsleitstelle gemeldet worden. Demnach stehe das gesamte Gebäude in Flammen, das seit Jahren leerstehe und von Wald umgeben ist.

17 Feuerwehren seien bereits im Einsatz, weitere würden angefordert. Zudem seien zahlreiche Rettungswagen vor Ort. Nach ersten Informationen von vor Ort sind über 100 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt. Niemand sei verletzt worden. Der Einsatz werde voraussichtlich noch die gesamte Nacht andauern.

Die direkt angrenzende Bundesstraße 90 musste wegen des Feuerwehreinsatzes zwischen Hockeroda und dem Abzweig Gleima gesperrt werden. Ebenso die benachbarte Bahnstrecke. Wegen starker Rauchentwicklung sollen Anwohner ihre Fenster und Türen geschlossen halten, hieß es.

Altes Sägewerk in Flammen: Über 100 Einsatzkräfte in Saalfeld-Rudolstadt – die Bilder Bei Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am Freitagabend ein Großbrand eines alten Sägewerks an der B90 ausgebrochen. Über 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde offenbar niemand. Die angrenzende Bundesstraße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. © News5/Stephan Fricke | News5/Stephan Fricke Bei Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am Freitagabend ein Großbrand eines alten Sägewerks an der B90 ausgebrochen. Über 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde offenbar niemand. Die angrenzende Bundesstraße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. © News5/Stephan Fricke | News5/Stephan Fricke Bei Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am Freitagabend ein Großbrand eines alten Sägewerks an der B90 ausgebrochen. Über 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde offenbar niemand. Die angrenzende Bundesstraße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. © News5/Stephan Fricke | News5/Stephan Fricke Bei Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am Freitagabend ein Großbrand eines alten Sägewerks an der B90 ausgebrochen. Über 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde offenbar niemand. Die angrenzende Bundesstraße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. © News5/Stephan Fricke | News5/Stephan Fricke Bei Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am Freitagabend ein Großbrand eines alten Sägewerks an der B90 ausgebrochen. Über 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde offenbar niemand. Die angrenzende Bundesstraße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. © News5/Stephan Fricke | News5/Stephan Fricke Bei Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am Freitagabend ein Großbrand eines alten Sägewerks an der B90 ausgebrochen. Über 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde offenbar niemand. Die angrenzende Bundesstraße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. © News5/Stephan Fricke | News5/Stephan Fricke Bei Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am Freitagabend ein Großbrand eines alten Sägewerks an der B90 ausgebrochen. Über 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde offenbar niemand. Die angrenzende Bundesstraße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. © News5/Stephan Fricke | News5/Stephan Fricke Bei Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am Freitagabend ein Großbrand eines alten Sägewerks an der B90 ausgebrochen. Über 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde offenbar niemand. Die angrenzende Bundesstraße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. © News5/Stephan Fricke | News5/Stephan Fricke Bei Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am Freitagabend ein Großbrand eines alten Sägewerks an der B90 ausgebrochen. Über 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde offenbar niemand. Die angrenzende Bundesstraße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. © News5/Stephan Fricke | News5/Stephan Fricke Bei Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am Freitagabend ein Großbrand eines alten Sägewerks an der B90 ausgebrochen. Über 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde offenbar niemand. Die angrenzende Bundesstraße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. © News5/Stephan Fricke | News5/Stephan Fricke Bei Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am Freitagabend ein Großbrand eines alten Sägewerks an der B90 ausgebrochen. Über 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde offenbar niemand. Die angrenzende Bundesstraße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. © News5/Stephan Fricke | News5/Stephan Fricke Bei Leutenberg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist am Freitagabend ein Großbrand eines alten Sägewerks an der B90 ausgebrochen. Über 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde offenbar niemand. Die angrenzende Bundesstraße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. © News5/Stephan Fricke | News5/Stephan Fricke 1 / 12

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red/News5