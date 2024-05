Saalfeld/Rudolstadt. Ab Donnerstag wird die Zufahrtsstraße zum Probstzellaer Ortsteil Reichenbach voll gesperrt. Die Stauvorschau für den Landkreis.

Der kleine Ortsteil Reichenbach der Gemeinde Probstzella wird ab Donnerstag nächster Woche ein besonderes Alleinstellungsmerkmal haben: Dann wird die K 157 als Zufahrtsstraße von der B 85 voll gesperrt. Der Straßenbau müsse wegen des anschließenden Ausbaus des Radweges erfolgen, teilte die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt mit: „Die Erschließung von Reichenbach erfolgt über Oberloquitz/Brücke und den angrenzenden Radweg“. Andauern soll dieser Zustand sechs Wochen lang, also bis Ende Juni.

Auch im Leutenberger Ortsteil Dorfilm ist man schon seit Wochen Kummer gewöhnt. Hier geht der grundhafte Straßenbau am 17.Mai, also dem Freitag nächster Woche, in den zweiten Bauabschnitt über. Dorfilm ist dann nur noch über Lothra erreichbar.

Hier die Gesamtübersicht der Verkehrsbeeinträchtigungen durch Straßenbaumaßnahmen im Landkreis.

Vollsperrungen

- B 85, OD Unterloquitz: kurzzeitige Vollsperrung am 12. Mai in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr wegen Festumzug

- B 85/B 281 Ortsumfahrung Saalfeld: Vollsperrung bis ca. Ende Juni; Umleitung über Saalfeld Watzenbach bzw. Pößnecker Straße/Bahnhof und Stadtzentrum

- L 1144, „Finkenmühle“ zwischen Abzweig Mellenbach-Glasbach und Allersdorf: kurzzeitige Vollsperrungen mit Wartezeiten von 10 Minuten an der Ampel bis 24. Mai wegen Baumfällarbeiten

- L 2648, zwischen Meuselbach und Abzweig Katzhütte/ Kernsthal: Vollsperrung bis ca. 28. Juni wegen Randstabilisierung/ Hangsicherung; Umleitung über L 1145 Richtung Neuhaus - L 1147 Katzhütte - L 1112

- L 2654, OD Rohrbach: Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5t wegen Brückenbau bis ca. Juli; Durchfahrt für Rettungs- und Einsatzkräfte frei.

- K 129, Zufahrt nach Oberwirbach: Vollsperrung bis ca. Ende Mai; Umfahrung über Unterwirbach und ertüchtigten Waldweg

- K 130, OD Lichta bei Nr. 33: Vollsperrung am 13. Mai und am 16. Mai für 30 Minuten in der Zeit zwischen 8.15 und 11.45 Uhr

- K 157, Zufahrt nach Reichenbach: Vollsperrung ab 16. Mai bis ca. 28. Juni; Umleitung über Oberloquitz und Radweg

- K 167, OD Dorfilm: Vollsperrung bis November 2024; Umsetzen in den 2. Bauabschnitt ab 17. Mai; Erschließung über Thimmendorf/ Lothra

- K 171, Zufahrt nach Neuenbeuthen: Vollsperrung vom 27. Mai bis ca. Ende Oktober; Umleitung über Liebschütz - Lückenmühle - Weisbach

- Gräfenthal, Meernacher Straße: Vollsperrung bis ca. Ende Oktober

- Königsee, Otto-Nuschke-Straße: Vollsperrung bis ca. 02. August; Umfahrung über B 88

- Oberwellenborn, Lindenstraße (Gasthaus „Zur Grünen Linde“): Vollsperrung vom 16. bis 20. Mai wegen Veranstaltung

- Loquitzradweg zwischen Hockeroda und Probstzella: Vollsperrung bis November

- Egelsdorf, Schulstraße Richtung Dröbischau: Vollsperrung bis ca. Ende August; Umleitung über L 2389 Dröbischau

Halbseitige Sperrungen

- B 85, OD Kaulsdorf: halbseitige Sperrung mit LSA wegen Neubau Radweg über die Saale

- B 85, Probstzella, Markt: halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. August

- B 88, Bad Blankenburg, Königseer Straße: halbseitige Sperrung mit LSA bis 07.06. wegen Glasfaserausbau

- B 281, zwischen Hoheneiche und Reichmannsdorf: halbseitige Sperrung mit LSA

- L 1050, zwischen Remda und Teichröda: halbseitige Sperrung mit LSA bis Ende Juni

- L 1098, OD Lippelsdorf: halbseitige Sperrung mit LSA bis 17.05.

- L 1112, Mellenbach-Glasbach, Blumenau – Zirkel: halbseitige Sperrung mit LSA bis 21.06. wegen Glasfaserausbau

- L 1112, Katzhütte Oelzer Straße, Schwarzburger Straße: halbseitige Sperrung mit LSA bis 17.05. wegen Sanierung Durchlass

- L 1112, Schwarzmühle Richtung Katzhütte: halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. 28.06. wegen Randstabilisierungsarbeiten an der Fahrbahn oberhalb

- L 2391, OD Zeutsch (B 88 alt): halbseitige Sperrung mit LSA wegen Trinkwasserverlegung