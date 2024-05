Schwarzatal. Mit einem kleinen Festakt wurde mit 1,2 Millionen Euro eine der größten Investitionen der Landgemeinde ihrer Bestimmung übergeben.

Das Kirchheimer Dreieck oder das Hermsdorfer Kreuz kennt man überregional, die Ortschaften, die Namenspaten waren dagegen schon weniger. Eine Nummer kleiner gilt das auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, wo die Talstation der Thüringer Bergbahn ihren Namen von einem winzigen Dorf hat, der damit einst die Kursbücher der Reichsbahn schmückte: Obstfelderschmiede ist nämlich zusammen mit Blumenau, Zirkel, Glasbach und Mellenbach seit 101 Jahren Mellenbach-Glasbach und dies wiederum seit fünf Jahren Teil der Landgemeinde Schwarzatal.

Wichtiges Signal aus der Landgemeinde

Und aus dem solchen kamen die Gäste am Mittwoch Nachmittag an eine Stelle, die sonst für die meisten nur einen halben Seitenblick aus dem Auto-Seitenfenster hergibt: an jene Brücke, zu der die Einheimischen Schmedderbrücke sagen. Und die in den 10er-Jahren so vom Zahn der Zeit benagt war, dass schließlich im April 2020 nur noch die Vollsperrung blieb.

Völlig abgerockt war kurz vor ihrer Sperrung die Vorgängerin der heutigen Brücke. © Funkemedien Thüringen | Henry Trefz

Selbst als Fußgänger lebte man beim Überqueren mehr und mehr gefährlich. Zugleich war der Neubau die erste Nagelprobe darauf, ob die Kraft der neuen Landgemeinde eine Investition ermöglichen würde, die Mellenbach-Glasbach allein womöglich überfordert hätte.

Die örtliche Schützengesellschaft schickte einige Schützen zum Salut unter sie hatte sich auch Nachbarbürgermeister Martin Friedrich aus Sitzendorf gemischt. © VGS | Ulf Ryschka

Nach längerem Hin und Her stand 2022 schließlich fest, was die Verwaltung nüchtern Ersatzneubau nennt. Im September wurde die Brücke einschließlich ihres Mittelpfeilers abgerissen, damit im 2023 der Neubau begonnen werden konnte. Die Gesamtkosten der Brücke belaufen sich auf stolze 1,26 Millionen Euro. Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr unterstützte den Bau mit Zuwendungen, deren genaue Höhe zunächst ungesagt blieb.

Die kommunalpolitische Prominenz beim obligatorischen Banddurchschnitt © MG | Marion Gebhardt

Konstruktiv Material gespart

Das Widerlager wurde in der Rudolf-Breitscheid-Straße um etwa vier Meter gegenüber dem Bestand leicht versetzt, um ein besseres Auffahren auf die Straße zu ermöglichen und die Stützweite zu verringern, heißt es in der technischen Beschreibung.

Die Ortschaftsbürgermeister von Mellenbach-Glasbach, Meuselschach-Schwarzmühle und Oberweißbach, Lutz Gebhardt, Jörg Peter und Frank Müller hatten gut lachen.. © MG | Marion Gebhardt

Der Mittelpfeiler in der Schwarza hatte sich in der Vergangenheit nachteilig auf den Wasserabfluss ausgewirkt. Deshalb wurde die neue Brücke als Einfeldsystem in Stahlbetonbauweise aus Ortbeton errichtet. Die Durchgängigkeit des Flussbettes wurde somit wieder hergestellt, ein “HQ 100” (hundertjähriges Hochwasser) kann zukünftig abgeführt werden.

Eindrücke von der Brückeneinweihung im Schwarzatal. © MG | Marion Gebhardt

Auf 18 Metern sind Autos und Fußgänger gemeinsam unterwegs

Durch die Lageverschiebung der Brücke und den Abbruch der alten Brücke entstanden Lücken in der Uferbefestigung, welche als Schwergewichtsmauern aus Natursteinblöcken wiederhergestellt wurden. Das Bauwerk hat eine Stützweite von 18,2 Metern und eine einspurige Fahrbahnbreite von dreieinhalb Metern. Da nur sehr geringer Fußgängerverkehr zu erwarten ist, wurde auf einen Gehweg auf der Brücke verzichtet.

