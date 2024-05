An der Conrad Ekhof Schule in Gotha gilt bereits ein Handyverbot im Unterricht. Die Schüler müssen ihre Handys in numerierte Taschen stecken, die an den Wänden in den Klassenräumen hängen. Die AfD-Fraktion im Kreistag Saalfeld-Rudolstadt will jetzt ein Handyverbot für alle Schüler bis zur 8. Klasse. © Funke Medien Thüringen | Dirk Bernkopf