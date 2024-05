Rudolstadt. Achim Petry & Band eröffnen 30. Auflage des Stadtfestes

Achim Petry & Band – hier beim Soundcheck auf der Marktbühne – eröffnen am Freitagabend zusammen mit der irischen Band Sensation das 30. Rudolstädter Altstadtfest.

Am Samstag startet das Thüringer Folklore Tanzensemble Rudolstadt von 10 bis 12.30 Uhr das Tagesprogramm. Danach sorgen der Entertainer Hendrik P., die Ritter-Jatz-Bänd sowie die Ensembles Out of Control und Campfire der Kreismusikschule Rudolstadt für musikalische Unterhaltung. Ab 20 Uhr rocken Mein Elba und die Kult-Band Keimzeit die Bühne. Am Sonntag wird ab 10 Uhr der 17. Offene Thüringer Tanzwettbewerb präsentiert.