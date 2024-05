Saalfeld/Rudolstadt. Starkregen und kräftige Gewitter werden ab Dienstagnachmittag im Landkreis erwartet. Brennende Mülltonne in Hockeroda gelöscht.

Ungemütlich könnte es ab Dienstagnachmittag im Kreis Saalfeld-Rudolstadt werden. Vor „intensivem, teils gewittrigen Starkregen“ sowie „kräftigen Gewittern“ hat die Unwetterzentrale gewarnt. Angekündigt sind 30 bis 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, örtlich auch mehr. Ab 14 Uhr bis in die Nacht hinein sind schwere Gewitter möglich, zum Teil auch mit Hagel. Kommen alle ungünstigen Faktoren zusammen, ist die höchste „Warnstufe Rot“ möglich.

Saalfelder Johannesschüler feiern Taufgottesdienst

Am letzten Schultag vor dem langen Pfingstwochenende feierten die Saalfelder Johannesschüler zusammen mit ihren Eltern, Pädagogen und vielen Gästen einen Festgottesdienst unter der Leitung von Pfarrerin Christina Weigel.

„Für vier Mitglieder der evangelischen Schulgemeinde war er mit etwas ganz Besonderem verbunden. Für sie erfüllte sich der seit langem gehegte Wunsch einer Taufe in der altehrwürdigen Johanneskirche Saalfeld“, berichtet die stellvertretende Schulleiterin Yvonne Meffert-Daum.

Taufgottesdienst der Johannesschüler mit Pfarrerin Christina Weigel in der Saalfelder Johanneskirche. © Johannesschule | Yvonne Meffert-Daum

Der Pfingstgottesdienst werde alljährlich genutzt, um Pädagogen, Kindern und Angehörigen der Johannesschulgemeinschaft die Möglichkeit zu geben, sich taufen zu lassen. Gestaltet wird der Gottesdienst gemeinsam von allen Kindern der Schule. Zur festlichen Taufhandlung wurden die Täuflinge von ihren Familien und Taufpaten begleitet. Besonders die schöne Gestaltung der Taufkerzen und die zu Herzen gehenden Wünsche der Taufpaten hätten für emotionale Momente in einem fröhlichen Gottesdienst gesorgt, so die Vize-Chefin der staatlich anerkannten Grundschule in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland.

Statt Gebäude brennt Mülltonne in Hockeroda

Zu einem „Brand Gebäude“ wurden die Feuerwehren aus Hockeroda, Kaulsdorf-Eichicht und Fischersdorf-Breternitz durch die Leitstelle Jena am Pfingstmontag um 7.44 Uhr nach Hockeroda alarmiert. „Vor Ort glimmte lediglich eine Feuertonne, diese wurde mittels Schnellangriff unseres Löschfahrzeuges abgelöscht“, berichteten die Kameraden aus Kaulsdorf.

Die Freiwillige Feuerwehr Saalebogen konnte den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen.

Abendveranstaltungen in der Bibliothek

Saalfeld. Die Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld lädt im Mai und Juni zu zwei Abendveranstaltungen ein: Am Dienstag, dem 28. Mai, ab 19 Uhr ist Ronald Prokein mit seiner Live-Dia-Film-Show „Europalauf“ zu Gast. Innerhalb von drei Monaten bezwang der Abenteurer und Autor zu Fuß eine 5200 km lange Strecke vom Bosporus zum Nordkap. Mit seinem treuen Begleiter, dem Schäferhund Arthus, und dem Fotografen Matthias Volkmann dokumentierte er dieses außergewöhnliche Abenteuer.

„Raus aus dem Hamsterrad und ab auf’s Surfbrett“ heißt es am Donnerstag, dem 13. Juni, ab 19 Uhr bei einer Lesung von Christine Sing. Das Buch bietet Frauen Impulse für mehr innere Ruhe und Leichtigkeit im Arbeitsleben. Die Autorin teilt ihr Wissen und hilfreiche Methoden rund ums Führen, Fühlen und Frausein in einer von Männern geprägten Arbeitswelt.

Spielplanänderung im Stadthaus Rudolstadt

Am 21. Mai muss das Theater Rudolstadt seinen Spielplan kurzfristig ändern. Aufgrund einer Erkrankung im Ensemble gibt es um 15 Uhr im Theater im Stadthaus anstelle „Jugendliebe“ nun die Komödie „Ein Oscar für Emily“ letztmalig zu erleben.

Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch an der jeweiligen Vorverkaufsstelle umgetauscht oder zurückgegeben werden.