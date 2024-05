Saalfeld/Rudolstadt. Im Landkreis werden Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte sowie ein neuer Kreistag gewählt. Hier gibt es bis Montag alles Wissenswerte dazu.

Am 26. Mai werden im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Kreistag, mehrere Bürgermeister, Ortsteilbürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte sowie Ortschaftsräte gewählt. Im Wahl-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

25. Mai, 9 Uhr: Knapp 90.000 Wahlberechtigte sind am 26. Mai im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt aufgerufen, einen neuen Kreistag zu wählen. In Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg, Unterwellenborn, Kaulsdorf und Gräfenthal werden am Sonntag außerdem die Bürgermeister gewählt, in vielen weiteren Orten die Ortsteilbürgermeister. Abgestimmt wird auch über Stadt- oder Gemeinderäte und Ortschaftsräte.

In den Wahlbenachrichtigungen, die allen Wahlberechtigten übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler müssen ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Jeder Wähler erhält nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.

Alles Wissenswerte zur Zahl der Wahllokale, deren Öffnungszeiten und der Reihenfolge der Stimmauszählung gibt es hier:

