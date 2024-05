Saalfeld/Rudolstadt. Saalfelder Kunstverein freut sich über viele hübsche Ideen von Kindern beim erfolgreichen „Fee Rosalie Kreativwettbewerb“

Landrat Marko Wolfram, Nordrun Strunz vom Saalfelder Kunstverein und die Feengrotten-Fee Rosalie haben am Donnerstag mit einer Vielzahl an kleinen und großen Besuchern die Ausstellung „Fee Rosalies Kreativwettbewerb“ eröffnet. Die Vernissage war zugleich Preisverleihung für den Wettbewerb, bei dem rund 150 künstlerische Werke von Schülerinnen und Schülern im Alter von 6 bis 14 Jahren eingesendet worden waren. Initiiert vom Saalfelder Kunstverein und unterstützt vom Landkreis und den Feengrotten waren Kinder im April aufgerufen worden, sich mit ihren schönsten „Fabelwesen“, seien es Feen, Zwerge oder Hexen, am Wettbewerb zu beteiligen.

Vereinsschatzmeisterin Nordrun Strunz erläuterte die Rahmenbedingungen des Wettbewerbs, die schwere Aufgabe der Jury und las exemplarisch die liebevollen Begleitbriefe einzelner Wettbewerbsteilnehmer vor. Die Jury, bestehend aus Kerstin Heyn, Hans-Peter Marschewski, Dr. Gabriele Süss, Michaela Demel und Scarlett Habermann, hätte es „sehr schwer“ gehabt, die Bewertungen vorzunehmen, auch, da nicht nur Bilder, sondern auch Skulpturen und Gemeinschaftsarbeiten dabei sind.

Fee Rosalie zeichnet einen der Teilnehmer am Kreativwettbewerb aus. © Landratsamt | Martin Modes

Die ersten drei Plätze in den Kategorien „Bilder 6-10 Jahre“ erhielten: Mayar Ajan Mohamad, Emma Müller und Emma Bergner. In der Kategorie „Bilder 11-14 Jahre“ erlangten Mia Gütter, Lilly Bärschneider und Jakob Gütter die ersten drei Plätze. In der Kategorie „Skulpturen 6-10 Jahre“ gingen die ersten drei Plätze an Mina Triebel, Lisa Vey und Lara Jolie Pache; in der Altersklasse „Skulpturen 11-14 Jahre“ freuten sich Maja Greibel, Emily Aladisch und Hanna Raue über die ersten drei Plätze im Bereich Skulptur.

Die Ausstellung ist bis zum 10. Juni zu den Öffnungszeiten des Amtes im Landratsamt, Galerie im Saalfelder Schloss, Schlossstraße 24, inSaalfeld zu besichtigen.

Vereine in Probstzella bereiten nächste Feste vor

Unlängst trafen sich Vertreter mehrerer Vereine im Sportlerheim von Probstzella, um die nächsten Veranstaltungen abzusprechen. Vertreter vom Faschingsverein, der Feuerwehr und Feuerwehrverein, sowie Vertreterinnen vom Sportverein wie auch Kindergarten und dessen Förderverein kamen dazu zusammen. Neben dem Kinderfest, das am 31. Mai im Kindergarten geplant ist und um 14.30 Uhr beginnen soll, bildete das mehrtägige Sportfest das Hauptthema des Treffens.

Vom Freitag, 7. Juni, bis zum Sonntag, 9. Juni, gibt es zum Sportfestival Probstzella neben viel Musik für Jung und Alt ein buntes Angebot, u.a. mit einer Feuerwehrschauveranstaltung und Kindertanz, Kinderkarussell sowie verschiedenen weiteren Angeboten.

Teilnehmer der Beratung, von links: Harald Langheinrich, Andreas Nepold, Patricia Beyrisch, Yvonne Knüpfer, Mirko Körner, Ronald Amm, Carolin Schulz und Cindy Scheidig. © Funkemedien | Henry Bechtoldt

Hauptsache ist aber der (Fussball-)Sport. Start ist am Freitag mit einem Altherren-Turnier, zu dem unter anderen der FC Saalfeld und der TSV Gahma antreten werden. Dem Kleinfeldturnier am Samstag folgen am Sonntagvormittag Spiele der Juniorenmannschaften aus Probstzella und Oettersdorf, bis dann mit dem 18. Spieltag das Ligafinale, mit dem Spiel des Probstzellaer SV gegen SV 90 Niederkrossen den Abschluss des Sportfestivals bildet.

Tiefbau sorgt für gesperrte Straßen in Saalfeld

Mehrere Straßen in Saalfeld werden ab Montag wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Dazu gehören laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung die Straße der Freundschaft im Ortsteil Crösten, in Höhe Haus-Nr. 35, bis längsten 7. Juni, und die Friedhofstraße im Bereich der Haus-Nummern 15 bis 21. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Strom- und Gasleitungen i.A. der Saalfelder Energienetze GmbH. Aus dem gleichen Grund muss im Zeitraum vom 27. Mai, 8 Uhr, bis 19. Juli (Ausführungszeitraum wurde geändert) die Fritz-Reuter-Straße voll gesperrt werden.

Bis 31. Mai ist die Straße „Am Roten Berg“ im Abschnitt zwischen Herrengrabenstraße und Dr.-Heinz-Pfeiffer-Straße voll gesperrt. Hier werden Tiefbauarbeiten für Leitungsverlegungen durchgeführt. Und bis 16. Juni ist die Straße „An der Bahn“ im Abschnitt zwischen Bohlenstraße und erster Bahnunterführung voll gesperrt. Grund ist eine Stützwandsanierung am Bahndamm.

Telefonsprechtag in der Arbeitsagentur Thüringen Ost

Am Donnerstag, 30. Mai, bietet die Arbeitsagentur Thüringen Ost im Zeitraum von 14 bis 17 Uhr eine Telefonsprechzeit für Personen an, die sich selbstständig machen wollen.

Eine erfolgversprechende Geschäftsidee im Kopf? Zur Verwirklichung des Traums braucht es neben dem fachlichen Können und einer hohen Eigenmotivation zunächst einen gut durchdachten Plan. Die Arbeitsagentur Thüringen Ost informiert darüber, welche grundlegenden Fragen in Vorbereitung einer Selbständigkeit zu klären sind und unter welchen Voraussetzungen finanzielle Unterstützungsleistungen, wie zum Beispiel der Gründungszuschuss (SGB III), gewährt werden können. Ansprechpartnerin ist Frau Schrodt, Telefon 0365/857238.

Darüber hinaus findet am 11. Juni in der Zeit von 13 bis 14.30 Uhr ein Online-Seminar mit dem Titel „Gründen Frauen anders?“ statt. Hierfür können sich Interessenten unter www.arbeitsagentur.de/Suhl (Veranstaltungen) anmelden.

Wanderausstellung in der Gasmaschinenzentrale

Die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages gastiert bundesweit auf Initiative von Abgeordneten in einem Wahlkreis. Vom 27. bis 31. Mai gastiert die Ausstellung in der Gasmaschinenzentrale in Unterwellenborn.

Sie wollten schon immer die Gebäude des Deutschen Bundestages besuchen, aber haben keine Gelegenheit gefunden nach Berlin zu reisen? Dank eines virtuellen 360-Grad-Rundgangs können Sie in der Ausstellung ganz bequem einen Blick hinter die Fassaden der Liegenschaften des Bundestages werfen. Das ist jedoch nur eines von vielen Highlights, mit denen die 2023 modernisierte und digitalisierte Wanderausstellung glänzt.

Auf 16 Schautafeln und 10 Monitoren erfahren Sie alles Wichtige über das Parlament und seine Abgeordneten eine neu entwickelte Augmented Reality Anwendung ermöglicht es Ihnen, über Ihr eigenes Smartphone das virtuelle Betreten des Plenarsaals im Reichstagsgebäude zu erleben. Ihr Smartphone ist zugleich Ihr Multi Media Guide, der eine vertiefte Auseinandersetzung mit allen Themen - auch später von zuhause aus - zulässt.

Neben vielfältigen multimedialen Informationsangeboten haben Sie vor Ort Gelegenheit, Ihr politisches Wissen zu testen und dabei kleine Preise zu gewinnen. Mit Bundestags-Hintergrund können Sie Fotos machen. Für Kinder und Jugendliche gibt es eine eigene Schautafel.

Der Newsletter für Saalfeld-Rudolstadt Alle wichtigen Informationen aus der Region Saalfeld-Rudolstadt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich freue mich, dass ich in diesem Jahr die Wanderausstellung des Deutschen Bundestags in meinen Wahlkreis holen konnte und lade Sie hiermit ganz herzlich zur Eröffnung der Wanderausstellung am Montag, 27. Mai 2024 um 15 Uhr zu einem kleinen Empfang in das Industriedenkmal Gasmaschinenzentrale ein“, so Michael Kaufmann (AfD) in einer Mitteilung.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: