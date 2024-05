Gemeinschaftsversammlung der VG Schiefergebirge im Sitzungszimmer des Rathauses Lehesten, ganz rechts Probstzellas Bürgermeister Sven Mechtold (SPD), am Tischende der VG-Vorsitzende Robert Heerwagen. Auch in der VG verschieben sich nach den Kommunalwahlen am Sonntag die Machtverhältnisse. © Funkemedien | Robin Kraska