Im Gegensatz zu den Panzerwagen, mit denen Politiker wie Bodo Ramelow (Linke) sonst chauffiert werden, weht dem Ministerpräsidenten am Sonntag mal ein Hauch von Freiheit und Abenteuer um die Nase – beim Aktionstag zu 100 Jahre Thüringen in Schwarzburg.

Am Schloss in Schwarzburg, einem Thüringer Symbolort – nicht nur wegen des hier einst ansässigen Thüringer Adelsgeschlechts, sondern auch wegen der hier erfolgten Unterzeichnung der Weimarer Reichsverfassung 1919, herrschte am Sonntag emsiges Treiben. Während man auf den Landesvater wartete, marschiert ein kleiner Bursche von Oldtimer zu Oldtimer und fotografiert die Kühlerfiguren.

Thüringen begeht in diesem Jahr den 100. Jahrestag seiner Gründung. Am 1. Mai 1920 schlossen sich sieben Kleinstaaten zu einem Land zusammen, eine gewaltige Leistung in schwierigen Zeiten. Da das große Fest im Mai abgesagt werden musste und es nach wie vor Einschränkungen durch die Pandemie gibt, lud der Verein Weimarer Republik zu einem nachgeholten Aktionstag ein.

Geschäftsführer Stephan Zänker freute sich über das rege Interesse der Bürger und ließ wissen, dass der Landesvater mit einem Simson Supra aus den 20er Jahren aus dem Fahrzeugmuseum in Suhl die Rückreise antreten wird. Diese sei das bekannteste Pkw-Modell der Firma Simson und es gebe weltweit davon nur noch sechs Stück, so Zänker.

Ein besonderer Hingucker waren darüber hinaus die Oldtimer eines Ehepaars aus Neuhaus am Rennweg. „Ich finde es ist eine wunderbare Sache, dass heute in Schwarzburg der Start für die feierliche Rundfahrt zum 100. Jahrestag von Thüringen erfolgt. Nachdem wir im vergangenen Jahr hier die Unterzeichnung der Weimarer Verfassung gefeiert haben, wird noch einmal deutlich welche Bedeutung wir mit dem Neustart in die Demokratie im geschichtlichen Umbruch spielen“, sagte Landrat Marko Wolfram (SPD). Passend dazu gab es Musik der 20er bis 40er Jahre mit der Band Swinging Fun.