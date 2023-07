102 Ferienkinder proben in Rudolstadt Zirkusnummern und präsentieren sie stolz Eltern und Großeltern

Rudolstadt. An verschiedenen Stationen präsentierten sich die kleinen Künstler als Akrobaten, Jongleure und Clowns.

An fünf Tagen hatten über 100 Ferienkinder die Möglichkeit, unter fachlicher Anleitung von Zirkuspädagogen des Kinder- und Jugendzirkus „Tasifan“ aus Weimar in Rudolstadt und Umgebung Zirkusluft zu schnuppern. Kinderkulturfestival heißt die Projektwoche. Am Freitag gab es eine Parade mit allen 102 Kindern, Betreuerinnen und Betreuern sowie allen Interessierten durch das Wohngebiet. An den Stationen Jugendzentrum „HAUS“, der Grundschule in Schwarza sowie beim Finale auf dem Gelände der Friedrich-Adolf-Richter-Schule präsentierten sich dann die kleinen Künstler unter dem Beifall der Zuschauer als Akrobaten, Jongleure und Clowns.

Eindrücke vom Freitag Foto: Roberto Burian