Die Grundschule in Bad Blankenburg wird für 14.000 Euro neu möbliert. Damit erhält die Bildungseinrichtung in der Fröbelstadt den größten Einzelposten in dem Paket des Landkreises.

105.000 Euro für Mobiliar in Schulen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt

Der Bau- und Vergabeausschuss des Kreistages hat dieser Tage den Zuschlag für die Anschaffung von Schulmobiliar in Höhe von 105.000 Euro erteilt. Hierbei handelt es sich laut einer Mitteilung des Landratsamtes vorwiegend um Klassenraumausstattung zum Ersatz von teilweise desolaten und/ oder nichthöhenverstellbaren Schülertischen und Stühlen für 18 Schulen in Trägerschaft des Landkreises.

Die Grundschule Bad Blankenburg erhält 45 höhenverstellbare Tischen und 90 ebensolche Stühle sowie weitere Möbel für 14.000 Euro. An der Grundschule Königsee summieren sich „mitwachsende“ Tische und Stühle und acht Mehrzwecktische auf 8000 Euro. Weitere Möbel erhalten die Grundschulen Kamsdorf, Meuselbach, Kaulsdorf, Könitz und Leutenberg.

Bei den Regelschulen erhalten die in Gräfenthal neue Möbel für 4000 Euro, die Regelschule Oberweißbach für 4200 Euro, die Regelschule Neusitz für 3000 Euro und die Gemeinschaftsschule Kaulsdorf für 8000 Euro. Das Heinrich-Böll-Gymnasium in Saalfeld erhält 58 Holzdrehstühle und 44 Polsterstühle für 9800 Euro. Außerdem gibt es Tische und Stühle für das Erasmus-Reinhold-Gymnasium in Saalfeld-Gorndorf und das Gymnasium Fridericianum in Rudolstadt werden. Für das Staatliche Berufsbildungszentrum werden 16 Drehstühle für PC-Kabinette und vier Schiebetürenschränke bestellt, auch das Förderzentrum Rudolstadt profitiert.

Weitere erhebliche Anschaffungen von Schulmobiliar könnten demnächst folgen. Heute befasst sich der Haushalts- und Finanzausschuss des Kreistages mit einer Vorlage der Schulverwaltung zur Verwendung von zusätzlichen Investitionsmitteln des Landes. Diese waren noch nicht im Haushalt des Landkreises berücksichtigt worden. Stimmen die Kreistagsmitglieder zu, kann weiteres Mobiliar im Wert von 194.000 Euro angeschafft werden.