124 Unterschriften für Sparkassen-Briefkasten in Schmiedefeld

Saalfeld. Am Wochenende hat sich die Kreissparkasse auch aus Schmiedefeld zurückgezogen: Nach der Filialschließung vor etlichen Jahren und dem darauffolgenden Automatenabbau ist nun der verbliebene Briefkasten für Überweisungen abgebaut worden.

So kündigte es die Sparkasse dem Ortsteilbürgermeister Ulrich Körner (CDU) Ende November schriftlich an. Ein Protestschreiben des Ortsvorstehers bewirkte keine Änderung der Entscheidung. Doch nun gibt es eine Unterschriftenliste: 124 Bürger aus Schmiedefeld und umliegenden Orten fordern per Signum den Erhalt dieses letzten, kleinen Services. Die Liste lag zwischen 7. Dezember bis kur vor Jahresende im Tourismusbüro aus. "Gerade für viele ältere Kunden, von denen es bei uns reichlich gibt, ist das ein großes Problem", sagt Körner. Die nächste Filiale sei in Lichte und mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur langwierig zu erreichen. "Und selbst deren Fortbestand ist unklar", ergänzt Siegward Franke, Mitglied im Ortsteilrat. Gemeinsam überreichten sie die Liste heute im Haupthaus der Sparkasse in Saalfeld an Vorstandsmitglied Carsten Sprenger.

Briefkasten wurde immer weniger genutzt

"Wir bitten Sie nochmals, die Entscheidung zu überdenken. Jetzt ist der falscheste Zeitpunkt für den Wegfall des Briefkastens", plädierte Körner. Sprenger verstand den Unmut und plädierte gleichzeitig für Verständnis. "In der aktuellen Situation müssen auch wir jeden Stein zweimal umdrehen", sagte er, und meinte damit die aktuelle Niedrigzinspolitik. "Die haben wir so lange wie möglich versucht, von unseren Kunden bestmöglich fernzuhalten, was uns aber immer weniger gelingt", bekannte der 48-Jährige.

Im großen finanzpolitischen Gefüge sei der Schmiedefelder Überweisungsbriefkasten nur ein kleiner Baustein. "Für Sie ist es natürlich ein großer", gab Sprenger zu. Fakt sei aber auch: "Die Zahl der eingeworfenen Überweisungen ist von Jahr zu Jahr gesunken". Der Betrieb rechne sich schlicht nicht mehr. Zudem verwies Sprenger auf die Möglichkeit der Telefonüberweisung für all jene, die sich mit Online-Banking nicht anfreunden können. Laut Ulrich Körner stammen die Unterschriften ausdrücklich auch von nicht Sparkassen-Kunden. Im Ortsteil verteile sich die Bankzugehörigkeit auf das kommunale Kreditinstitut und die Volksbank - die aber ebenfalls keine Niederlassung mehr betreibt -, wobei der größere Teil jedoch bei der Sparkasse sei.

Eigene Lösung über Tourismusverein denkbar

Das Begehren sei mit Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) abgesprochen, der die Schmiedefelder unterstütze und seinerseits das Gespräch mit dem Vorstand gesucht habe. Sprenger sagte zu, dass die Eingabe in der Vorstandssitzung am Dienstag, den 5. Januar, Thema sein werde. "Versprechen kann ich leider nichts", betonte er. Auch gebe es tatsächlich keine hunterprozentige Garantie für den Standort Lichte. Er gehört trotz des Wechsels von Lichte nach Neuhaus am Rennweg weiterhin zur Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt.

Denkbar sei noch, dass der örtliche Tourismusverein einen eigenen Briefkasten anbringt und ihn selbst leert oder einen externen Dienstleister damit beauftragt, ohne dass die Sparkasse namentlich und organisatorisch beteiligt wäre. Diese Option halten sich die Schmiefelder ausdrücklich offen. "Wirklich gewollt ist dieser Weg aber nicht", gibt Körner zu. Und: "Wenn es bei der Entscheidung bleibt, können wir uns zumindest nicht vorwerfen, nicht alles versucht zu haben".