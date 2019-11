1387 Saalfelder lehnen autofreie Innenstadt ab

An der vom Saalfelder Bürgermeister initiierten Umfrage über eine autofreie Innenstadt haben 2344 Saalfelder teilgenommen, ob per Stimmzettel oder online. 458 Stimmen wurden als ungültig gewertet, weil etwa der Name oder die Unterschrift fehlte, weil mehrfach oder nicht eindeutig votiert wurde.

In Auswertung der 1886 gültigen Stimmen ergibt sich, dass etwa 74 Prozent oder genau 1387 der an dem Voting mit gültiger Stimme teilgenommenen Saalfelder sich für folgende Aussage entschieden haben: „Nein, es soll auch in Zukunft möglich sein, mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren.“ Darüber informierte Bürgermeister Steffen Kania (CDU) am Mittwoch den Saalfelder Stadtrat. 499 Umfrage-Teilnehmer votierten demnach für diese vorgegebene Antwort: „“Ja, ich möchte eine autofreie Innenstadt.“

Eine Auswertung und Interpretation dieses Umfrage-Ergebnisses lieferte der Bürgermeister den Stadträten zunächst nicht. So sieht es auch der FDP-Stadtrat Joachim Heinecke , der zunächst „die nackten Zahlen“ zur Kenntnis genommen hat. Die Fraktion werde darüber beraten; freilich sei das Ergebnis so, wie er es vorhergesehen habe. Allerdings habe er sich eine höhere Beteiligung seitens der Saalfelder vorgestellt. Heinecke findet selbst auch: „Saalfeld sollte mit dem Auto erreichbar bleiben“. Eine „Fahrradstadt“ wie Göttingen oder auch Jena werde Saalfeld wohl nicht werden. Es fehlten die Bedingungen einer Großstadt. Auch das Interesse der Innenstadthändler an den autofahrenden Kunden könne er verstehen.

„Wir müssen einen guten Kompromiss finden“

Freilich will Heinecke das Votum der Abstimmenden auch nicht verstehen als eine völlige Absage an Radverkehrslösungen. „Wir müssen einen guten Kompromiss finden“, erklärte der Stadtrat, konkret auch beim anstehenden Umbau der Köditzgasse und der Knochstraße. Der Vize-Stadtratsvorsitzende Eric H. Weigelt (Die Jungen) sieht das Umfrageergebnis als ein „klares Votum“ und „ein Richtungszeichen“ und findet auch selbst, „eine komplett autofreie Innenstadt wäre auch für Die Jungen nicht wünschenswert“. Er denke aber auch, dass eine so komplexe Aufgaben wie die Schaffung einer gut funktionierenden Verkehrslösung für die Innenstadt nicht mit einem Schwarz-weiß-Schema beantwortet werden könne: „Ja oder nein ist etwas knapp gefasst.“ Ziel sei es, die Innenstadt zu entschleunigen und Lösungen zu finden, „die dem Stand des 21. Jahrhunderts entsprechen“.

Ein Stimmungsbild der Bevölkerung

Zu einer Einschätzung der vorgelegten Zahlen gebeten, erklärte Bürgermeister Kania am Donnerstag dieser Zeitung: In der Stadt Saalfeld werde derzeit ein Radverkehrskonzept erarbeitet. In diesem Rahmen sei wiederholt das Thema der autofreien Innenstadt diskutiert worden. „Um ein Stimmungsbild der Bevölkerung zu diesem Thema zu erhalten, wurde die Umfrage durchgeführt“, so der Bürgermeister. Die Akteure in der Stadtverwaltung freuten sich über die rege Beteiligung, die zeige, dass die Bürgerbefragung ein wichtiges Beteiligungselement für die Stadt darstelle. Erfreulich seien auch die zahlreichen Anregungen und Hinweise, „welche aktuell ausgewertet und, wie das Ergebnis selbst, in das zu erstellende Radverkehrskonzept einfließen“. Geplant sei die Diskussion der Anregungen in einer der nächsten Sitzungen des Bau- und Wirtschaftsausschusses.