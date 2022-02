15-Jähriger lädt Waffe - Unfall mit mehr als drei Promille - Betrug mit Guthabenkarten

Saalfeld-Rudolstadt. Das meldet die Polizei am Montag aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt.

Ein 15-Jähriger ist Freitagabend in Unterwellenborn dabei beobachtet worden, wie er eine Waffe lud. Wie die Polizei am Montag mitteilt, ging er danach weg.

Aufgrund der Personenbeschreibung einer Anwohnerin konnte die Polizei den Gesuchten in der Nähe der Karl-Liebknecht-Straße finden. Bei einer Durchsuchung des 15-Jährigen wurden unter anderem zwei Softairwaffen sowie entsprechende Munition gefunden und sichergestellt.

OTZ-Newsletter für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Daher wird aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Der Beschuldigte wurde nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben.

Unfall mit mehr als drei Promille

Ein offensichtlich alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntag Zeugen auf der B85 zwischen Kaulsdorf und Saalfeld aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Fahrer eines schwarzen VW Tiguan gegen 15.40 Uhr auf der Strecke in Höhe Fischesdorf mehrfach in Schlagelinien und verlor kurz vor dem Saalfelder Bahnhof durch einen Zusammenstoß mit einer Mauer oder Laterne seinen Außenspiegel.

Zeugen stoppten den Fahrer dann, als der versuchte, auf den Parkplatz des Saalfelder Bahnhofs zu fahren, und hielten ihn fest, bis die Polizei kam. Ein Atemalkoholtest bei dem 54-Jährigen ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Fahrweise des Beschuldigten machen können oder gar selbst durch dessen Fahrweise gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei entgegen.

Holztransporter war überladen

Am Freitag gegen 19 Uhr stellten stoppten die Polizei einen offensichtlich überladenen Holztransporter auf der Bundesstraße 281 bei Saalfeld-Gorndorf am Knoten Ost - Abzweig Unterwellenborn.

Die Überprüfung des Gewichtes erfolgte mit einer geeigneten Fahrzeugwaage im Stahlwerk. Anstatt der erlaubten 40 Tonnen hatte der Laster ein Gesamtgewicht von rund 54 Tonnen. Bevor dieser weiterfahren durfte, musste dieser entladen werden. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ob der Halter ebenfalls Strafe zahlen muss, wird geprüft.

Telefon-Betrüger erbeuten 300 Euro und fordern weitere 500 Euro in Form von Guthabenkarten

Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Rudolstädter Supermarktes bewahrte einen älteren Herren am Samstagabend davor, mehrere hundert Euro an offensichtliche Betrüger zur verlieren.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der 83-Jährige mehrere Guthabenkarten im Wert von 500 Euro kaufen, als die Mitarbeiterin ihn auf die Hintergründe ansprach. Sie erfuhr, dass der Senior auf offensichtliche Computer-Betrüger, welche angaben, seinen PC als Mitarbeiter von Microsoft bereinigen zu wollen, hereingefallen war. Er hatte bereits in der Vergangenheit Guthabenkarten im Wert von 300 Euro erworben und die entsprechenden Codes an die Betrüger am Telefon herausgegeben. Jedoch bewahrte ihn die Angestellte vor einem weiteren Vermögensverlust in Höhe von 500 Euro.

Die Polizei rät, bei dubiosen Anrufen verbunden mit Geldforderungen oder Fragen zu persönlichen Umständen, diese Telefonate zu beenden und sich an Familienangehörige oder die Polizei zu wenden.

Geschwindigkeitskontrollen

Am Freitag zwischen 7.30 und 11.30 Uhr kontrollierte die Polizei die Geschwindig von Fahrzeugen in der Bergmannsstraße in Unterwellenborn. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt an dieser Stelle 50 km/h. Für Lkw herrscht Durchfahrverbot.

Nicht alle Verkehrsteilnehmer hielten sich an diese Vorgaben. Insgesamt 19 Fahrer waren zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter fuhr 73 km/h und bediente gleichzeitig sein Mobiltelefon. Er sowie ein weiterer Temposünder erhielten eine Anzeige. 17 Fahrer müssen Verwarngeld zahlen. Fahrverbote mussten nicht ausgesprochen werden.

Zwei Laster-Fahrer hielten sich nicht an das Durchfahrtsverbot, was ebenfalls ein Verwarngeld zur Folge hatte.