15-jähriger Mopedfahrer bei Unfall im Kreis Saalfeld-Rudolstadt schwer verletzt

Der 15-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Bad Blankenburg - Schwarzburg. 15-Jähriger kollidiert mit PKW bei Mopedunfall nahe Schwarzburg und verletzt sich dabei schwer.

Ein 15-jähriger Mopedfahrer verletzte sich bei einem Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Bad Blankenburg und Schwarzburg am Samstagmittag schwer.

Den Angaben der Polizei zufolge, rutschte der Zweiradfahrer in einer Rechtskurve weg und kollidierte in der Folge mit einem im Gegenverkehr befindlichen Pkw. Der 15-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der 27-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

