15 Jahre später: Wenn aus einer beglückenden Begegnung ein Erfolg wird

Thomas Spanier über das Konzept „Orgel-Fahrt“ – ein Kommentar.

Es war eine dieser beglückenden Begegnungen, aus denen Besonderes entstehen kann: das Zusammentreffen von Christiane Linke und Matthias Grünert. Die in Bad Blankenburg aufgewachsene und von Pfarrer Walter Schilling in Braunsdorf geprägte Christin, die sich schon in Kindertagen in die Orgel verliebte, und der 15 Jahre jüngere Sohn eines Kirchenmusiker-Ehepaares, der in Franken sozialisiert wurde, fast zwangsläufig Kirchenmusik studierte und nach Kantorentätigkeit in Greiz seinen Arbeitsplatz seit fast 20 Jahren an der Frauenkirche in Dresden hat. Beide vereint der Wunsch, mehr zu tun, als das „Normale“. Sie möchten ihre Liebe zur Musik und besonders zur Königin der Instrumente nach außen tragen, andere daran teilhaben lassen. Man kann kaum ermessen, wie viele Stunden an Freizeit dafür draufgehen.

Das Ergebnis dieser Symbiose, die auf der Saalfelder Höhe ihren Anfang nahm, ist ein Format, das man nicht mehr missen möchte im Reigen der Veranstaltungen, nicht nur in Saalfeld-Rudolstadt. Die Orgel-Fahrt ist 15 geworden. Sie darf jetzt Moped fahren.