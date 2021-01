16 Einsätze für Gräfenthaler Feuerwehr in 2020

Von Robin Kraska

Gräfenthal. Trotz aller Coronawirren war das alte Jahr für die Gräfenthaler Floriansjünger einsatzmäßig eher ruhig. "Wir hatten lediglich 16 Alarmierungen", teilen Stadtbrandmeister Sven Kuschminder und Sohn Maximilian Kuschminder, Vorsitzender des Fördervereins, mit.

Vor allem im eigenen Einsatzgebiet habe es kaum Einsätze gegeben, vielmehr sei man überörtlich zu Vorkommnissen nacharlamiert worden. Das war etwa bei zwei Bränden im April in Tettau und dem Feuer in einer Probstzellaer Gartenhütte der Fall. In Tettau kam beim Brand einer Lagerhalle auch die neue Drehleiter zum Einsatz. "Stattdessen hatten wir vermehrt technische Hilfeleistungen", sagt Sven Kuschminder. Im Gedächtnis geblieben sei der schwere Unfall mit einer eingeklemmten Person in Großneundorf, die Drogen im Blut und Waffen im Auto hatte.

Eher unfreiwillig ruhig geriet derweil das Schulungs- und Übungsgeschehen. Viele geplante Weiterbildungstermine mussten pandemiebedingt entfallen. "Gerade als relativ kleine Freiwillige Feuerwehr mit eher geringer Einsatzpraxis sind wir auf Schulungen angewiesen, um Ernstfälle simulieren zu können", meint Maximilian Kuschminder. Denn der Bürger erwarte im Ernstfall die gleiche Leistung, wie von einer Berufsfeuerwehr in größeren Städten. "Ein Verkehrsunfall ist bei uns nicht weniger schlimm, ein Feuer wütet genauso schlimm", fasst es Kuschminder Junior zusammen. "Daher hat uns das Verbot der Ausbildungen hart getroffen". Nicht zuletzt seien regelmäßige Weiterbildung auch für die eigene Sicherheit wichtig.

Frühlingsbarbecue wird nachgeholt

Trotzdem konnten zwei Einsatzübungen durchgeführt werden; davon eine zusammen mit dem Einsatzleitwagen der Feuerwehr Schmiedefeld. Als im Sommer wieder Schulungen möglich wurden, habe man draußen oder in der umfunktionierten Fahrzeughalle mit Abstand und Mundschutz sowie in kleineren Gruppen geschult. Auch in den Fahrzeugen galt die Pflicht zur Mundnasen-Bedeckung. Die Jahreshauptversammlung in Lichtenhain konnte Anfang März kurz vorm Lockdown noch durchgeführt werden.

Ausfallen mussten stattdessen beliebte Veranstaltungen, wie das Früjharsbarbecue und der Tag der offenen Tür. Wenn es die Situation zulässt, soll beides am 24. April oder später zusammen stattfinden. Unter anderem aus diesen festlichen Terminen generiert der Feuerwehrförderverein Einnahmen, die später den Kameraden und ihrer Ausrüstung zugute kommen. "Hier konnten wir letztes Jahr leider null Euro beisteuern", sagt Vereinsvorsitzender Maximilian.

Dennoch habe mit Geldern von Verein und Stadt der Umkleideraum renoviert werden können. Besonderer Dank gelte dem ortsansässigen Tischler Marko Hetzer, der kostenfrei neue Garderoben für die Jugendfeuerwehr angefertigt hat. Zudem habe der Verein als Weihnachtsgeschenk neue Handschuhe für die Einsatzabteilung beschafft. Einer Spende von Bürgermeister Wolfgang Wehr war es wiederum zu verdanken, dass das neue Logo der Feuerwehr mit Schloss Wespenstein an alle Fahrzeuge angebracht werden konnte.

Hoffnung auf Normalität

Die geplante und "dringend nötige" Renovierung des Gerätehauses, zuletzt 2004 erneuert worden, hänge von der noch ausstehenden Bedarfszuweisung für die Stadt ab. Außerdem sind neue Helme für alle Kameraden angedacht und soll ein HLF 10 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) angeschafft werden. "Wir haben die Zeit genutzt, um Vorarbeiten für die Beschaffung des HLF zu leisten", sagt Sven Kuschminder. So habe es bereits eine Fahrzeugvorführung gegeben und sei der erforderliche Aufbau der Fahrzeuge konkretisiert worden. Im neuen Jahr verfügen außerdem alle Autos über Digitalfunk. Von der Sparkassenversicherung gab es eine neue Wärmebildkamera.

Was wünschen sich die beiden Gräfenthaler Feuerwehrvorderen für 2021? "Die hoffentlich baldige Rückkehr zur Normalität", heißt es unisono. "Und natürlich, dass die genannten Invesitionen klappen". Aber auch weitere "Imagekampagnen", um neue Mitglieder zu finden. "Die brauchen wir dringend, um die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen zu können", meint Maximilian Kuschminder.