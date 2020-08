16-Jährige baut im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Unfall mit Moped-Auto

Eine 16-Jährige fuhr am frühen Donnerstagnachmittag mit ihrem sogenannten „Moped-Auto“ - einem Moped mit Autokarosse - die Bundesstraße von Quittelsdorf in Richtung Bad Blankenburg entlang. Auf Höhe des Abzweigs Leutnitz kam sie plötzlich an den rechten Bordstein und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Das circa 400 Kilogramm schwere autoähnliche Gefährt krachte gegen eine Leitplanke und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach zum Liegen.

Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht in den Unfall verwickelt. Auch die Fahrerin erlitt lediglich leichte Verletzungen.

