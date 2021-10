17 neue Coronafälle im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld. Inzidenz in Saalfeld-Rudolstadt steigt auf 153,7

In Zusammenhang mit Corona wurde am 26. Oktober im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ein weiterer Todesfall registriert – neben 17 neuen Coronainfektionen, die das Gesundheitsamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt gemeldet hat. Die Gesamtzahl der infizierten Personen seit Beginn der Pandemie beträgt damit 7526. Insgesamt sind bisher 302 Menschen im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz des Robert-Koch-Instituts liegt aktuell bei 153,7 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 11,7 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt befindet sich gemäß des gültige nFrühwarnsystems des Freistaates Thüringen seit dem 24. Oktober in der Warnstufe 2 (orange).