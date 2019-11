Baumaßnahme in Volkstedt 170 000 Euro investiert für Gasversorgung in Rudolstadt

Die Energieversorgung Rudolstadt hat eine Baumaßnahme in Rudolstadt weitestgehend abgeschlossen. Zur Stabilisierung der Versorgungssicherheit wurde die Erdgas-Mitteldruckleitung zwischen der Gasdruckregelanlage „Am Schwansee“ und „Am Bahndamm“ erneuert, teilt das Unternehmen mit. Die neue Leitung ersetzt die alte Erdgas-Mitteldruckleitung, deren Rohrdimension erweitert wurde. Seit September 2019 dauerten die Verlegungsarbeiten an, die in der vergangenen Woche zum Abschluss kamen. Besonderes Augenmerk musste dabei auf die Unterquerung der Zugstrecke „Am Bahndamm“ Richtung Breitscheidstraße gelegt werden. Um die neue Leitung an die bestehende anzubinden, wurde eine 5,5 Meter tiefe Baugrube ausgehoben. Zur Gewährleistung des bestehenden Zugverkehrs während der Bauarbeiten, war zudem die Sicherung der Baugrube mit Spritzbeton notwendig. Die abschließenden Tiefbauarbeiten laufen derzeit. Mit der Fertigstellung wird in den kommenden Tagen gerechnet. Das Investitionsvolumen der Maßnahme beträgt 170.000 Euro, wobei ein Großteil auf die Tiefbauarbeiten entfällt.