Saalfeld. Wegen eines Unfalls in der Saalfelder Kelzstraße gab es eine Vollsperrung in der Stadt.

18-Jährige überschlägt sich in Saalfeld mit Auto

Am Mittwochnachmittag kam es in der Saalfelder Kelzstraße zu einem Unfall, was eine Vollsperrung der Straße zur Folge hatte. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, sei eine 18-jährige Fahranfängerin aus Richtung Hallenbad kommend in Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen, als sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Dort fuhr sie auf ein geparktes Auto und überschlug sich mit ihrem Wagen. Das Auto blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die junge Frau erlitt einen Schock wurde zur ärztlichen Untersuchung in die Thüringen Klinik gebracht. Ihr Auto wurde abgeschleppt und die Kelzstraße nach knapp einer Stunde wieder frei gegeben.