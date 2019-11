Uhlstädt. Auf den Nachlass seiner kürzlich verstorbenen Großmutter hatte es in Uhlstädt ein 19-Jähriger abgesehen und brach in ihr Haus ein. Die Polizei nahm den Mann fest.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

19-Jähriger bricht in Haus seiner verstorbenen Großmutter ein

In Uhlstädt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wurde ein 19-Jähriger in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag bei einem Einbruch erwischt. Laut Polizei drang der Mann mit einem weiteren Komplizen in das unbewohnte Haus seiner kürzlich verstorbenen Großmutter ein und stahl diverse Schmuckstücke. Einem aufmerksamen Nachbarn war das Licht von Taschenlampen in dem Haus aufgefallen und er informierte die Polizei.

Beide Einbrecher konnten jedoch noch vor Eintreffen der Beamten vom Tatort flüchten. Durch eine sofortige Fahndung konnte schließlich der 19-Jährige gestellt werden. Er war im Besitz des entwendeten Beuteguts und wurde daher zunächst vorläufig festgenommen.

Der zweite Tatverdächtige konnte jedoch bisher nicht gefunden werden, hieß es von der Polizei. Die Kriminalpolizei Saalfeld bittet daher um weitere Zeugenhinweise unter der Nummer 03672 4170.